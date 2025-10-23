Así lucía Mike Bahía cuando hizo parte de una banda alternativa: artista que llega al Megaland 2025

El nombre de Michael Egred Mejía, o más conocido como Mike Bahía , se ha convertido en uno de los más resonados en los últimos años a través de las diferentes plataformas digitales, al ser uno de los artistas del género urbano más escuchados del país.

Además, varios fanáticos de la música han compartido su emotiva reacción al saber que Mike Bahía hará parte del cartel de artistas en uno de los eventos más esperados del año, el cual es el Megaland 2025 , en la ciudad de Bogotá, el próximo 29 de noviembre,

Artículos relacionados Producciones RCN Falleció integrante de Buen día, Colombia del Canal RCN: compañeros le rindieron homenaje al aire

¿Cuál fue la banda musical que tuvo Mike Bahía antes de alcanzar la fama?

Es clave mencionar que Mike Bahía ha demostrado que una de sus principales fuentes de inspiración es la música, en especial, por la gran habilidad que tiene al momento de componer varias piezas musicales.

Esta fue la banda en la que hizo parte Mike Bahía. | Foto: Canal RCN

También es clave recordar que el artista antes de convertirse en solista hizo parte de una agrupación musical llamada: ‘Cápzula’ , en la que tuvo la oportunidad en demostrar todo su talento al interpretar varias melodías, en especial al realizar covers de ‘Maroon 5’

Por su parte, Mike demostró todo su talento como vocalista durante un periodo de tiempo al ser parte de ‘Capzula’, cuya agrupación tuvo la oportunidad en llevar en alto el género funk, en especial por la colaboración que tuvo con Cali & El Dandee en un evento musical hace varios años.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció famoso cantante en medio de un accidente automovilístico: esto se sabe

¿Dónde y cuándo será el festival Megaland 2025?

Sin duda, E l Megaland 2025 se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde el público podrá disfrutar de una jornada llena de música en vivo. Entre los artistas más destacados que se presentarán están:

Arcángel

Sech

Kris R

Greeicy

Mike Bahía

Yeison Jiménez

Corina Smith

Jhay P

Altafulla

Desde luego, Mike Bahía ha generado positivos comentarios a través de las redes sociales al demostrar su talento en el campo artístico, en especial por el éxito de canciones como: ‘Amantes’, ‘Detente’ y ‘Serenata’.

¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?