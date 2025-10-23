Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así lucía Mike Bahía cuando hizo parte de una banda alternativa: artista que llega al Megaland 2025

Esta fue la banda de la que Mike Bahía hizo parte antes de ser solista. Además, se presentará en el Megaland 2025.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así lucía Mike Bahía cuando hizo parte de una banda de rock: artista que llega al Megaland 2025
¿Cuál fue la reconocida banda en la que hizo parte Mike Bahía antes de ser famoso? | Foto: Canal RCN

El nombre de Michael Egred Mejía, o más conocido como Mike Bahía, se ha convertido en uno de los más resonados en los últimos años a través de las diferentes plataformas digitales, al ser uno de los artistas del género urbano más escuchados del país.

Además, varios fanáticos de la música han compartido su emotiva reacción al saber que Mike Bahía hará parte del cartel de artistas en uno de los eventos más esperados del año, el cual es el Megaland 2025, en la ciudad de Bogotá, el próximo 29 de noviembre,

Artículos relacionados

¿Cuál fue la banda musical que tuvo Mike Bahía antes de alcanzar la fama?

Es clave mencionar que Mike Bahía ha demostrado que una de sus principales fuentes de inspiración es la música, en especial, por la gran habilidad que tiene al momento de componer varias piezas musicales.

Así lucía Mike Bahía cuando hizo parte de una banda de rock: artista que llega al Megaland 2025
Esta fue la banda en la que hizo parte Mike Bahía. | Foto: Canal RCN

También es clave recordar que el artista antes de convertirse en solista hizo parte de una agrupación musical llamada: ‘Cápzula’, en la que tuvo la oportunidad en demostrar todo su talento al interpretar varias melodías, en especial al realizar covers de ‘Maroon 5’

Por su parte, Mike demostró todo su talento como vocalista durante un periodo de tiempo al ser parte de ‘Capzula’, cuya agrupación tuvo la oportunidad en llevar en alto el género funk, en especial por la colaboración que tuvo con Cali & El Dandee en un evento musical hace varios años.

Artículos relacionados

¿Dónde y cuándo será el festival Megaland 2025?

Sin duda, El Megaland 2025 se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde el público podrá disfrutar de una jornada llena de música en vivo. Entre los artistas más destacados que se presentarán están:

  • Arcángel
  • Sech
  • Kris R
  • Greeicy
  • Mike Bahía
  • Yeison Jiménez
  • Corina Smith
  • Jhay P
  • Altafulla

Desde luego, Mike Bahía ha generado positivos comentarios a través de las redes sociales al demostrar su talento en el campo artístico, en especial por el éxito de canciones como: ‘Amantes’, ‘Detente’ y ‘Serenata’.

Así lucía Mike Bahía cuando hizo parte de una banda de rock: artista que llega al Megaland 2025
¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?

Recuerda que, si estás interesado en asistir a este importante evento musical, puedes adquirir tus entradas a través de www.ticketmaster.co, con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias. ¡No te pierdas del #Megaland2025!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos

Esta es la reconocida banda que inspiró a Álvaro Díaz a ser el cantante que es en la actualidad, además, llega al Megaland 2025.

Feid se disfraza de un personaje de Shrek. Feid

Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

Feid se metió en la piel de un personaje animado famoso para promocionar su canción y revolucionó las redes con su video.

Beéle rompió se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran Shakira

Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

Beéle rompió el silencio tras video viral junto a Shakira y fans dividen opiniones acerca de su colaboración con Ed Sheeran.

Lo más superlike

Michell Orozco preocupa al mostrar enfermedad en la piel que tiene Talento nacional

Actriz de Lady, la vendedora de rosas preocupa al mostrar la enfermedad que tiene en la piel

La actriz Michell Orozco mostró la crisis que le dio por una urticaria crónica que le diagnosticaron y genera preocupación: "Oren por mí".

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures. Belinda

Belinda detuvo su concierto y protagonizó inesperado momento con un fan

Cómo cambatir la celulitis Salud y Belleza

¿Cómo combatir la celulits?, te dejamos algunos tips

Nicolás Arrieta se sinceró sobre su postulación a La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos, hizo inesperada confesión: "Perdí todo"

Viral

Muere joven promesa del fútbol tras impactar en su moto contra un grupo de vacas