Dayro Moreno sorprende con su nuevo look inspirado en Halloween

Dayro Moreno mostró su faceta más creativa con un diseño de uñas oscuro y temático de Halloween que generó todo tipo de reacciones.

Dayro Moreno
Dayro Moreno fue convocado, pero puede que lo dejen en la banca | Foto Alejandro Pagni / AFP.

TEl futbolista colombiano Dayro Moreno volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por sus goles ni por su paso por el Once Caldas, sino por su inesperado y llamativo look en las uñas. El delantero mostró orgulloso el diseño que eligió para esta temporada de Halloween, dejando ver su faceta más creativa y divertida fuera de la cancha.

A través de sus redes sociales, el jugador compartió imágenes en las que lucía un manicure oscuro, con detalles alusivos a la celebración más terrorífica del año. Los tonos negros, naranjas y plateados fueron los protagonistas, acompañados de figuras como telarañas, calaveras y pequeños murciélagos. Su publicación no pasó desapercibida: rápidamente se llenó de comentarios, entre elogios y bromas sobre su estilo poco habitual en el mundo del fútbol.

¿Por qué decidió apostar por un diseño tan diferente?

Aunque Dayro no dio muchas explicaciones, sus seguidores aseguraron que su cambio de imagen refleja una personalidad extrovertida y segura de sí misma. En los últimos años, el delantero ha mostrado un interés creciente por la moda y el cuidado personal, rompiendo con los estereotipos que suelen rodear a los deportistas.

Para algunos, su manicure fue una manera de celebrar el espíritu festivo de Halloween con un toque propio; para otros, una muestra de que el jugador no teme a las críticas y disfruta de expresar su autenticidad. De hecho, muchos usuarios lo felicitaron por atreverse a mostrarse sin miedo al qué dirán y destacaron que este tipo de gestos ayudan a romper prejuicios dentro del ambiente deportivo.

¿Cómo reaccionaron los fans a su look?

Las redes sociales se dividieron entre quienes aplaudieron su atrevimiento y quienes lo vieron como una “excentricidad”. Sin embargo, la mayoría coincidió en que su actitud fue divertida y refrescante. “El más fashion del fútbol colombiano”, “Siempre marcando tendencia” y “Así se celebra Halloween con estilo”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su publicación.

Incluso varios colegas del deporte le dejaron mensajes de apoyo, resaltando que cada vez más figuras del fútbol están incorporando la moda y el autocuidado como parte de su identidad pública.

¿Una nueva faceta del delantero?

El gesto podría marcar una etapa más relajada en la vida de Dayro Moreno, quien parece disfrutar de mostrarse más cercano, alegre y espontáneo con sus seguidores. Su look de Halloween no solo llamó la atención por su originalidad, sino también por el mensaje implícito de autenticidad y confianza personal.

Con este detalle, el futbolista reafirma que ser figura pública no se trata solo de brillar en la cancha, sino también de mostrar con orgullo las facetas que lo hacen único. Y si algo dejó claro, es que este Halloween se vive con estilo… y mucho brillo.

