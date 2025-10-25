Karen Sevillano publica misterioso mensaje en redes y desata especulaciones entre sus seguidores

La creadora de contenido y ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, sorprendió a sus seguidores tras publicar una historia en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta.

Karen Sevillano le lanza una indirecta a las personas que hablan de ella y luego la saludan con cariño. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada reconoce que perdió el control frente a Aida Victoria: "ella ha sido grosera”

El mensaje de la imagen es breve, pero fue suficiente para que sus fans empezaran a especular.

¿Qué dice la imagen publicada por Karen Sevillano que generó especulaciones entre sus seguidores?

La imagen tiene un texto que va directamente para las personas que, según Karen, hablan de ella, le dicen que está hermosa y que la admiran, y que la gente, aparte de ser falsa, es cariñosa.

“Me quedo es A-terrada”, escribió Karen Sevillano en su publicación.

¿A quién podría estar dirigida la indirecta de Karen Sevillano en sus redes sociales?

Aunque en la imagen no hay una referencia directa a alguien en particular, el tono del escrito estalló las especulaciones entre sus fans.

Los internautas comenzaron a sacar sus conclusiones. Algunos creen que la imagen podría estar dirigida a sus excompañeros de reality, otros señalan que podría tratarse de colegas del entorno digital con quien Karen no se lleva muy bien.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

Por el momento, Karen Sevillano no ha dado muchos detalles sobre para quien va dirigida la publicación.

Karen Sevillano mantiene su presencia activa en los medios digitales. Hace una semana fue invitada al programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN, compartió detalles de su paso por La casa de los famosos Colombia y reveló que la clave para ganar fue mantenerse auténtica.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado olió a Karen Sevillano EN VIVO: “La Segura me decía que si no me daba fastidio”

Aunque ha dicho que no está segura de volver a participar en otro reality, Karen ha dejado claro que no le teme a la exposición pública y que, si lo hiciera, lo haría bajo sus propios términos.

Además, el crecimiento en las redes sociales de Karen Sevillano es evidente. En Instagram ya tiene más de 3 millones de seguidores, cifra que continúa en aumento gracias a su cercanía e interacción constante.