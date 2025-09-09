Videos musicales de Beéle en los que Isabella Ladera es protagonista

El cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera han protagonizado una fuerte polémica luego de que filtraran un video personal de los dos cuando eran pareja.

¿Cuál fue el video que se filtró de Beéle e Isabella Ladera que está generando revuelo?

En diferentes plataformas digitales ha circulado un video en el que salen los dos un momento de privacidad, el cual ha causado una lluvia de reacciones de celebridades e internautas que han opinado sobre el tema, algunos defendiéndolos y otros atacándolos.

Ambos implicados se pronunciaron a través de sus abogados y en sus redes sociales señalaron que tomarán acciones legales al respecto, pues tanto Isabella como Beéle han indicado que no fueron los responsables de divulgar dicha grabación, por lo que, se desconoce quién es el verdadero culpable de que el material audiovisual haya salido a la luz.

¿Cuáles son los videos musicales en los que participó Isabella Ladera de Beéle cuando eran pareja?

Debido al escándalo que están viviendo, muchos de sus fanáticos han revivido su historia de amor, entre ellos los videos musicales en los que ambos salieron juntos.

El artista involucró en varios videoclips a la modelo venezolana, donde en su mayoría relató gran parte de su historia de amor y le reiteró lo cautivado que estaba con ella.

Los videos musicales de Beéle en los que participó Isabella Ladera como modelo fueron:

Frente al mar(Se estrenó el 26 de septiembre del 2024):

I miss you(Se estrenó el 17 de octubre del 2024):

Mi Refe(Se estrenó el 5 de diciembre del 2024):

Sobelove(Se estrenó el 6 de marzo del 2025):

Hasta el momento, el artista suma millones de reproducciones en YouTube con dichas publicaciones y miles de comentarios donde sus seguidores no paran de opinar sobre su polémico romance.

Recordemos que las razones de la ruptura de la famosa pareja se desconocen, pero según publicaciones de la modelo no habrían quedado en buenos términos, por lo que, su separación ha sido bastante controversial.

Por ahora, sus fanáticos siguen al pendiente de lo que pueda seguir ocurriendo entre ellos.