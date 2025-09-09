Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Bad Bunny le hace competencia a los Labubus con el Sapo Concho: ¿de qué se trata?

El cantante puertorriqueño sorprendió al lanzar al Sapo Concho al mercado, causando todo tipo de sensación en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Bad Bunny y un muñeco Labubu
Bad Bunny desplazó la tendencia de los Labubus con sus muñecos Sapo Concho. (Foto: Jon Kopaloff/Getty Images/AFP | Foto: AFP Lilian Suwanrumpha)

La era de los Labubus ha llegado a su fin, y el encargado de esto ha sido el cantante Bad Bunny, quien le ha montado competencia lanzando su propia línea de muñecos llamada Sapo Concho o como lo han apodado sus seguidores, los Conchobubus.

Artículos relacionados

 

¿Qué es el Sapo Concho o Conchobubus que ha lanzado Bad Bunny?

Se trata una figura coleccionable del emblemático Sapo Concho inspirado en el personaje que ha venido acompañando al cantante en su álbum 'Debí tirar más fotos'.

En su más reciente concierto en Puerto Rico, Bad Bunny apareció con este muñeco colgado a sus pantalones, lo que generó la atención de sus fanáticos por obtenerlo.

Para sorpresa de todos, una vez culminó su presentación, el cantante anunció que el muñeco estaría a la venta a través de su tienda oficial, generando que en solo una anoche se agotaran.

Bad Bunny en los Premios Billboard de la Música Latina 2023
Bad Bunny sorprendió a sus fans con un nuevo emprendimiento llamado Sapo Concho. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Cuántas figuras coleccionables son del Sapo Concho de Bad Bunny?

Por el momento el intérprete de 'Turista' ha lanzado 6 versiones, las cuales son: Boxeador, Beisbolista, Basquetbolista, Jíbaro, Músico, Futbolista e Isleño.

Cabe resaltar que los fans podrán adquirir máximo dos figuras por pedido. Pues en la página oficial de 'El Conejo Malo' se aclara que, si no se cumple esta política, la compra no se procesará, ya que Bad Bunny busca que todos tengan la oportunidad de disfrutar de su Sapo Concho.

Artículos relacionados

¿Qué precio tiene el Sapo Concho?

El nuevo emprendimiento de Benito tiene un costo de 35 dólares más envío, lo que en pesos colombianos equivaldría a los 137.000 pesos.

Bad Bunny en la Semana de la Moda de París 2024
Bad Bunny generó todo tipo de sensaciones con su nuevo emprendimiento. (Foto: AFP: Geoffroy Van Der Hasselt)

¿Cómo fue la reacción en redes sociales al lanzamiento del Sapo Concho de Bad Bunny?

El fenómeno de la competencia de los Labubus sigue arrasando en redes sociales. Los fans de Bad Bunny no solo manifiestan su deseo de comprar el muñeco, sino que también lo han proclamado como la nueva figura tendencia entre los latinoamericanos, en clara referencia a los diseños del hongkonés Kasing Lung.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Por medio de una carta pública, la banda legendaria sorprendió al ofrecerse a tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Maluma asiste a Maluma Live desde el Teatro en Virgin Hotels Las Vegas Maluma

Maluma fue detenido por tránsito en Medellín mientras estrenaba su único y nuevo Ferrari | VIDEO

El cantante se vio obligado a detener su nuevo Ferrari mientras las autoridades realizaban el procedimiento correspondiente de tránsito.

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora. Karol G

Karol G hace historia en el medio tiempo de la NFL en São Paulo: así fue su presentación

La cantante Karol G puso a vibrar a miles de asistentes que se dieron cita en el estadio Arena Corinthians de São Paulo.

Lo más superlike

Yina Calderón reveló que algunos fans la reconocieron durante su paso por México Yina Calderón

¿Desplazar a Karen Sevillano? Yina Calderón buscaría ser la nueva presentadora del After Show en el 2026

Yina Calderón reveló su interés en ser presentadora del After Show en Colombia y al mismo tiempo enfrentarse en Telemundo All-Stars 2026.

Selección Colombia Vs. Venezuela Talento nacional

Esto es lo que pasaría si la Selección de Venezuela gana, pierde o empata ante Colombia

Tips de belleza en qué hay pa´ dañar Hassam

Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia revelan tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender