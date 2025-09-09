Bad Bunny le hace competencia a los Labubus con el Sapo Concho: ¿de qué se trata?

La era de los Labubus ha llegado a su fin, y el encargado de esto ha sido el cantante Bad Bunny, quien le ha montado competencia lanzando su propia línea de muñecos llamada Sapo Concho o como lo han apodado sus seguidores, los Conchobubus.

¿Qué es el Sapo Concho o Conchobubus que ha lanzado Bad Bunny?

Se trata una figura coleccionable del emblemático Sapo Concho inspirado en el personaje que ha venido acompañando al cantante en su álbum 'Debí tirar más fotos'.

En su más reciente concierto en Puerto Rico, Bad Bunny apareció con este muñeco colgado a sus pantalones, lo que generó la atención de sus fanáticos por obtenerlo.

Para sorpresa de todos, una vez culminó su presentación, el cantante anunció que el muñeco estaría a la venta a través de su tienda oficial, generando que en solo una anoche se agotaran.

Bad Bunny sorprendió a sus fans con un nuevo emprendimiento llamado Sapo Concho. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Cuántas figuras coleccionables son del Sapo Concho de Bad Bunny?

Por el momento el intérprete de 'Turista' ha lanzado 6 versiones, las cuales son: Boxeador, Beisbolista, Basquetbolista, Jíbaro, Músico, Futbolista e Isleño.

Cabe resaltar que los fans podrán adquirir máximo dos figuras por pedido. Pues en la página oficial de 'El Conejo Malo' se aclara que, si no se cumple esta política, la compra no se procesará, ya que Bad Bunny busca que todos tengan la oportunidad de disfrutar de su Sapo Concho.

¿Qué precio tiene el Sapo Concho?

El nuevo emprendimiento de Benito tiene un costo de 35 dólares más envío, lo que en pesos colombianos equivaldría a los 137.000 pesos.

Bad Bunny generó todo tipo de sensaciones con su nuevo emprendimiento. (Foto: AFP: Geoffroy Van Der Hasselt)

¿Cómo fue la reacción en redes sociales al lanzamiento del Sapo Concho de Bad Bunny?

El fenómeno de la competencia de los Labubus sigue arrasando en redes sociales. Los fans de Bad Bunny no solo manifiestan su deseo de comprar el muñeco, sino que también lo han proclamado como la nueva figura tendencia entre los latinoamericanos, en clara referencia a los diseños del hongkonés Kasing Lung.