Bad Bunny es denunciado por usar gallinas en su concierto

Un nuevo escándalo está protagonizando el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien ha sido criticado por algunos usuarios en redes sociales y por animalistas, debido a que en sus conciertos está usando gallinas vivas como utilería en sus conciertos en Puerto Rico.

¿Cuál es la denuncia que hacen contra Bad Bunny por usar gallinas en su concierto?

La organización ‘Personas por el trato ético de los animales’ Peta, denunció a través de rede sociales al cantante Bad Bunny por usar gallinas vivas en sus conciertos en Puerto Rico, pues para ellos, este no es un trato digno para los animales, quienes, aunque solo estén en el inicio de la presentación del artista, son usados como utilería y no como seres que sienten.

La misma organización ya había denunciado al puertorriqueño en febrero de 2024 porque ya había usado un caballo en una de sus presentaciones, sometiéndolo al ruido y al estrés que esto le puede generar al animal.

¿Por qué se considera maltrato animal que Bad Bunny use a las gallinas vivas en su concierto?

De acuerdo con animalistas y defensores de los derechos de los animales, es considerado maltrato animal todo acto que no le de un trato digno a un animal, en este caso, las gallinas están siendo usadas como objeto y no como seres sintientes, pues las están exponiendo a la explotación y al sufrimiento de aguantar el ruido y el estrés en el escenario.

¿Cómo el ruido del concierto de Bad Bunny puede afectar a las gallinas que están siendo usadas?

Mencionado anteriormente, el ruido les puede generar estrés, de hecho, ya no estar en su hábitat ya la somete a estar incómodas en un espacio que no es de ellas, pero también, el volumen alto de la música puede generar que ya no produzcan huevos, tengan dificultades en su crecimiento, además de generarles fatiga y presión arterial, según Animal Ethics.

Otras polémicas de Bad Bunny

El cantante se ha visto en el ojo del huracán en repetidas ocasiones, pero una de sus polémicas se generó cuando le rapó el celular a una fan y la tiró al mar, pues él no soporto que la mujer invadiera su espacio personal y no le pidiera la foto de una manera prudente, aunque para muchos, esto fue una situación grosera de parte del artista, otros lo apoyaron, justificando que el puertorriqueño estaba en su derecho de exigir respeto de alguna forma.