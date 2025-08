Se terminó La casa de los famosos Colombia 2025, pero no se terminaron las polémicas que nacieron en la competencia, pues tras apagar las luces de la casa más famosa del país, las rivalidades no dieron tregua y hasta hoy, las enemistades no han cesado entre algunos exparticipantes.

¿Qué dijo la ‘Toxi costeña’ sobre el supuesto pago que hace Karina García por hablar mal de ella?

Hace algunos días, Yina Calderón reveló unos audios que le envió su amiga, ‘La Toxi costeña’, en donde supone que Karina García le pagó a Valentino Lázaro para que hablar mal de ella, pues el creador de contenido salió púbicamente a recordar que Altafulla le dijo envidiosa a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y esto, no le gustó ni a ella, ni a sus seguidores.

Ante las palabras de la cantante, Valentino reaccionó y públicamente la tildó de ser “un meme”.

¿Qué dijo Karina García sobre los supuestos de ‘La toxi costeña’ acerca del pago por hablar mal de ella?

Si bien, no hubo una respuesta directa, Karina García reaccionó con gracia a un video de una seguidora quien mencionó con ironía que ella sí ha hablado mal de ‘La Toxi costeña’ tras La casa de los famosos Colombia, pero que hasta el momento no ha recibido ningún pago de la paisa. Aunque la fan de García lo dijo con doble sentido, Karina no dudó en comentar su video, dando a entender que ya está enterada de las palabras de su excompañera de reality.

¿Por qué nació la rivalidad entre ‘La Toxi costeña y Karina García en La casa de los famosos Colombia?

En un inicio, Yina Calderón, ‘La Toxi costeña’ y Karina García hacían parte del team ‘Chicas fuego’ junto a Lady Tabares, sin embargo, con el paso de las semanas, la relación entre ellas empezó a ser disfuncional e iniciaron las peleas y rivalidades, pues de acuerdo con la cantante al tener una actitud distante con la paisa, confesó que se había cansado de su manera de victimizarse por todo, pues incluso ella misma defendió a Karina cuando se vio en medio de polémicas con Mateo Varela y Coco, por eso, para los seguidores del programa, su cambio de actitud fue sorpresivo.

Aunque esta fue la justificación de ‘La Toxi costeña’, los seguidores de Karina y algunos televidentes de La casa de los famosos Colombia, suponen que la cantante se alejó de su amiga por celos, ya que Altafulla llegó a la competencia y se fijó en la paisa y no en ella.