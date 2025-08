Exparticipante de La casa de los famosos casi pierde la vida

Uno de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2024 y aspirante en 2025, reveló detalles sobre su vida y compartió varios hechos en los que casi pierde la vida, pues no solo fue una vez, sino cuatro las veces en las que la mujer estuvo cerca de fallecer.

¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos que estuvo cerca de perder su vida?

Se trata de la modelo y presentadora, Nanis Ochoa, quien estuvo en La casa de los famosos Colombia 2024 y también fue aspirante a esta competencia en 2025, pero los votos no le alcanzaron para volver al reality de convivencia en el que 24/7 se emite la vida en vivo y en directo sin ediciones y sin filtros.

¿Cuáles son esas veces en las que Nanis Ochoa estuvo cerca de perder su vida?

De acuerdo con la presentadora, reveló en sus historias de Instagram los detalles de las cuatro veces en las que casi fallece y esto escribió: la primera vez fue a sus cuatro años, pues iba en un carro el cual sufrió un accidente y “quedó debajo de una tractomula”.

A sus nueve años, se cayó de un segundo piso y en el 2018, iba en un carro junto a sus amigas, una de ellas es la también presentadora Alejandra Serje, y cayeron en un abismo de 58 metros. Por último, en 2020, año en el que nació su segunda hija, sufrió de preeclampsia severa y síndrome de hellp durante su embarazo.

¿Por qué Nanis Ochoa fue expulsada de La casa de los famosos?

Por otra parte, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024 volvió a ser noticia cuando salió expulsada de la competencia durando solo dos días en el programa en vivo, pues, aunque fue advertida por el jefe para que no revelara información del exterior, ella no atendió al llamado de atención y tuvo que salir del reality sin mediar ni una palabra al respecto. Sin embargo, intentó volver a la competencia para su segunda temporada y esta vez volvió a depender de los votos de los seguidores del programa, pero no logró el apoyo suficiente y esta vez no ingresó a La casa de los famosos Colombia 2025.