El primer beso de Chespirito y Florinda Meza: él aún estaba casado

Se revivió el primer beso entre Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, y Florinda Meza, debido a la serie biográfica del actor mexicano.

"Chespirito: sin querer queriendo" de HBO, donde se dio a conocer cómo comenzó este amor entre los actores.

¿Cómo fue el primer beso entre "Chespirito” y Florinda Meza?

Chespirito reveló en su momento cómo fue este encuentro, detallando que ocurrió en medio de la gira que tuvieron con el elenco del 'Chavo del 8' por Chile.

Luego de una cena en el bar del hotel, todos se fueron a descansar y ellos quedaron solos, por lo que, decidieron bailar juntos y Chespirito no se aguantó en coquetearle a la actriz cuando estaban mejilla con mejilla al decirle: "Estoy hambriento de besos”.

Dicho coqueteo la actriz le correspondió al responderle: "Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?”.

Según relató Chespirito en su libro sin dudarlo y con el impulso de momento la besó.

¿Chespirito se sintió culpable por su beso con Florinda Meza?

Es importante destacar que, este beso se dio cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández, con quien llevaba años de casado y tenía seis hijos.

El actor atravesó varios momentos de incertidumbre tras lo que estaba sintiendo, pero decidió terminar su matrimonio y darse una oportunidad con Florinda Meza, cuya relación al inicio mantuvo en secreto, pues según confesó en su escrito se sintió bastante culpable por lo que le hizo a su esposa en aquel entonces.

¿Cómo fue el matrimonio de Chespirito con Florinda Meza?

Luego de que amos decidieran estar juntos pese a tener a muchas personas alrededor en contra y tener que asumir críticas al respecto, lograron superar dichas adversidades y consolidar una relación por décadas, que duró hasta el último día del actor.

Por ahora, los fanáticos de la serie siguen revelando en redes sociales lo asombrados que han quedado con varios detalles que se han dado a conocer sobre lo que ocurrió detrás de cámaras de una de las series infantiles más populares a nivel mundial.