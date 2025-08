Karola y su equipo se fueron contra la Toxi Costeña tras responderle

La influenciadora Karola y su equipo en Dimelo King le respondieron a la cantante la Toxi Costeña luego de atacar su programa.

La artista, se encuentra en gira de medios promocionando su canción 'El Luto', y en una de sus entrevistas señaló que no iría a dicho programa ni porque le pagaran, argumento que molestó a los panelistas.

La creadora de contenido señaló que le dolió lo que dijo, además de destacar lo molestaba que estaba por irse contra el programa.

"Tú te has metido conmigo y a mí me da igual, no me caes mal, tampoco bien. El que habla de nuestro programa se mete con nosotros (...) te metiste con el hijo bob* de nosotros. Ahora bien, no tengo nada que agregar que quién te va a pagar a ti si no te contratan las pautas, ni engagement tienes", le dijo.