Ana Sofía Henao comparte los problemas de salud que sufrió: “mi cuerpo no daba más”

La reconocida modelo y empresaria Ana Sofía Henao compartió recientemente una experiencia personal que puso a prueba su salud y bienestar.

A través de un video en redes sociales, reveló que hace un mes vivió un fuerte episodio viral que afectó gravemente su cuerpo y la obligó a hacer una pausa tanto en su vida profesional como personal.

La modelo compartió en un video como comenzó su enfermedad. Ana Sofía confiesa que todo se dio cuando su hija llevó un virus a casa.

Aunque ella intentó ignorar los síntomas para cumplir con varios compromisos importantes, entre ellos su cumpleaños, el de su esposo y una campaña publicitaria, su cuerpo terminó por colapsar.

A pesar de estar enferma, Ana Sofía decidió continuar con sus responsabilidades, incluso asistiendo a grabaciones y sesiones fotográficas mientras era tratada con nebulizaciones y medicamentos.

Sin embargo, su salud empeoró al punto de sufrir calambres, tos intensa y un agotamiento físico que la obligó a sentarse en el piso del ascensor tras una larga jornada.

“Yo decía, ‘de aquí voy para la clínica’. [...] me subí al ascensor y me tuve que sentar en el piso porque no daba, físicamente mi cuerpo no daba para estar de pie un minuto más”, compartió la modelo.