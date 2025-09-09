Esto es lo que pasaría si la Selección de Venezuela gana, pierde o empata ante Colombia

Este 9 de septiembre de 2025 se llevará a cabo la fecha 18 de las eliminatorias del mundial 2026, donde se enfrentará la Selección Colombia con Venezuela , donde ambos equipos irán en la búsqueda de llegar en lo alto en la tabla de posiciones.

Además, varios internautas han generado una ola de comentarios tras el paso directo de Colombia al mundial. Sin embargo, la Selección de Venezuela está en búsqueda de ir detrás del repechaje. Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Nacional de Maturín.

Esto es lo que pasaría si la Selección de Venezuela le gana a Colombia

Es clave mencionar que la tricolor atravesó por un momento importante el pasado jueves 4 de septiembre cuando le ganó a la Selección de Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, ganándole 3-0 a Venezuela.

Con base en esto, Venezuela y Bolivia han generado varias opiniones a través de las diferentes plataformas digitales al ir en búsqueda del repechaje para tener la oportunidad en asistir al Mundial de Fútbol 2026, el cual tendrá una candidatura tripartita, pues, será en: Estados Unidos, México y Canadá.

¿Por qué Venezuela está en búsqueda de ganarle a Colombia? | AFP:

Cabe destacar que Venezuela en la actualidad cuenta con 18 puntos y Bolivia con 17. Así que ambos equipos harán lo posible para ir al repechaje y tener así la oportunidad de clasificar al próximo mundial de fútbol.

Por su parte, varios internautas se encuentran bajo la expectativa de lo que puede pasar con el próximo equipo que tenga la oportunidad de ir al mundial. Así también, Bolivia se enfrentará contra el equipo de Brasil.

Aunque la Selección Colombia de Fútbol ya clasificó al mundial, muchos espectadores tienen el anhelo para que puedan ganarle a Venezuela y sumen puntos en el ranking mundial de selecciones.

¿Dónde ver el partido de la Selección Colombia y Venezuela hoy?

La transmisión del encuentro deportivo se llevará a cabo desde las 4:30 p.m. este martes 9 de septiembre a través de la App del Canal RCN, donde podrán disfrutar de la previa del partido entre la Selección Colombia vs. Venezuela.

¿Dónde ver el partido de Venezuela y Colombia? | Foto AFP: Maddie Meyer