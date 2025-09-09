Isabella Ladera contó que preparó a su madre meses atrás por la filtración del video con Beéle

Cada vez surgen más detalles sobre el polémico video filtrado de Isabella Ladera y Beéle. En esta ocasión, la influenciadora venezolana reveló a sus seguidores que ya intuía lo que iba a suceder y que incluso había preparado a su madre para lo que se avecinaba.

¿De qué manera Isabella Ladera preparó a su madre ante la filtración de su polémico video?

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido confesó que meses atrás alguien le advirtió sobre la posible filtración del video que hoy es tema de conversación.

Isabella Ladera confesó que meses atrás había preparado el corazón de su madre. (Foto: Sergi Alexander/Getty Images/AFP)

Por ello, ante el temor y la vergüenza que se avecinaban, decidió reunir a sus familiares, a su pareja y a su madre para anticiparles cómo su reputación podría verse afectada.

Según contó, el pasado 13 de julio invitó a su mamá a su apartamento y en medio de una charla entre madre e hija, decidió revelarle lo que sucedería.

Con una imagen de ambas de ese día, Isabella mencionó en un pequeño mensaje que la acompaña que, sabía que su madre sufriría mucho por lo que se vendría.

Aunque no reveló detalles de la conversación, la venezolana dejó ver lo mucho que le preocupaba lo que pensara su madre antes que los demás.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre la filtración del video con Beéle?

La venezolana ha revelado por medio de su bufete de abogados que tomará acciones legales contra quien difundió el video, quien se presume sería el artista barranquillero con el que mantuvo una relación.

Pues de acuerdo a sus palabras emitidas en una carta y que publicó en su cuenta de Instagram, solo dos personas tenían el famoso video, por lo que aseguró sentirse traicionada por la filtración.

La creadora de contenido venezolana aseguró sentirse devastada por la filtración del video. (Foto: AFP / Giorgio Viera)

¿Qué declaraciones ha dado Beéle sobre la filtración del video con Isabella Ladera?

El intérprete de ‘Quédate’ no se ha pronunciado hasta el momento y ha preferido guardar silencio sobre lo sucedido.

Sin embargo, en redes sociales ha sido blanco de críticas y ataques, donde algunos lo califican de “poco hombre” y otros se burlan con humor de los detalles vistos en el video.