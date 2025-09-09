Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera contó que preparó a su madre meses atrás por la filtración del video con Beéle

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelarles que meses atrás había preparado el corazón de su madre para lo que se venía.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Isabella Ladera reveló cómo le comunicó a su madre, meses atrás, la noticia sobre su polémico video. (Foto: AFP / Giorgio Viera)

Cada vez surgen más detalles sobre el polémico video filtrado de Isabella Ladera y Beéle. En esta ocasión, la influenciadora venezolana reveló a sus seguidores que ya intuía lo que iba a suceder y que incluso había preparado a su madre para lo que se avecinaba.

Artículos relacionados

¿De qué manera Isabella Ladera preparó a su madre ante la filtración de su polémico video?

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido confesó que meses atrás alguien le advirtió sobre la posible filtración del video que hoy es tema de conversación.

Isabella Ladera y Beéle asisten al 37º Premio Lo Nuestro de Univision
Isabella Ladera confesó que meses atrás había preparado el corazón de su madre. (Foto: Sergi Alexander/Getty Images/AFP)

Por ello, ante el temor y la vergüenza que se avecinaban, decidió reunir a sus familiares, a su pareja y a su madre para anticiparles cómo su reputación podría verse afectada.

Según contó, el pasado 13 de julio invitó a su mamá a su apartamento y en medio de una charla entre madre e hija, decidió revelarle lo que sucedería.

Con una imagen de ambas de ese día, Isabella mencionó en un pequeño mensaje que la acompaña que, sabía que su madre sufriría mucho por lo que se vendría.

Aunque no reveló detalles de la conversación, la venezolana dejó ver lo mucho que le preocupaba lo que pensara su madre antes que los demás.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre la filtración del video con Beéle?

La venezolana ha revelado por medio de su bufete de abogados que tomará acciones legales contra quien difundió el video, quien se presume sería el artista barranquillero con el que mantuvo una relación.

Pues de acuerdo a sus palabras emitidas en una carta y que publicó en su cuenta de Instagram, solo dos personas tenían el famoso video, por lo que aseguró sentirse traicionada por la filtración.

Isabella Ladera en Premios Billboard de la Música Latina 2024
La creadora de contenido venezolana aseguró sentirse devastada por la filtración del video. (Foto: AFP / Giorgio Viera)

Artículos relacionados

¿Qué declaraciones ha dado Beéle sobre la filtración del video con Isabella Ladera?

El intérprete de ‘Quédate’ no se ha pronunciado hasta el momento y ha preferido guardar silencio sobre lo sucedido.

Sin embargo, en redes sociales ha sido blanco de críticas y ataques, donde algunos lo califican de “poco hombre” y otros se burlan con humor de los detalles vistos en el video.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón reveló que algunos fans la reconocieron durante su paso por México Yina Calderón

¿Desplazar a Karen Sevillano? Yina Calderón buscaría ser la nueva presentadora del After Show en el 2026

Yina Calderón reveló su interés en ser presentadora del After Show en Colombia y al mismo tiempo enfrentarse en Telemundo All-Stars 2026.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra conmovió en redes con inesperada confesión de su pasado, esto dijo

A través de su cuenta de Instagram, La Liendra no dudó en contar lo difícil que fue la época en la que no tenía nada material.

Beéle niega haber filtrado el video con Isabella Ladera y prepara batalla legal Talento nacional

Beéle rompió el silencio: negó haber filtrado el video con Isabella Ladera y anunció acciones legales

Beéle puso fin a las especulaciones y aclaró que no tuvo nada que ver con la filtración del video junto a Isabella Ladera.

Lo más superlike

Bad Bunny y un muñeco Labubu Bad Bunny

Bad Bunny le hace competencia a los Labubus con el Sapo Concho: ¿de qué se trata?

El cantante puertorriqueño sorprendió al lanzar al Sapo Concho al mercado, causando todo tipo de sensación en redes sociales.

Selección Colombia Vs. Venezuela Talento nacional

Esto es lo que pasaría si la Selección de Venezuela gana, pierde o empata ante Colombia

Tips de belleza en qué hay pa´ dañar Hassam

Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia revelan tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender