Falleció Baddie Winkle, la icónica influencer de 97 años apodada ‘La bisabuela de internet’

El mundo digital está de luto tras conocer que Baddie Winkle murió a sus 97 años de edad, dejando un vacío en sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

¿Quién era Baddie Winkle, ‘La bisabuela de internet’?

Helen Ruth Elam Vanwinkle más conocida en el mundo digital como Baddie Winkle, era una reconocida influencer nonagenaria que rompía con todos los estereotipos.

Nació el 18 de julio de 1928 en Kentucky, Estados Unidos, y luego de enviudar en 2014, comenzó a publicar contenido en la red social X con la ayuda de su bisnieta, como una forma de procesar su dolor.

En dicha plataforma, la mujer, quien en ese entonces tenía 85 años, empezó a ganarse el cariño de las personas al usar atuendos muy coloridos, atrevidos y juveniles, sin importar los tabúes en torno a la edad.

Winkle era además conocida en redes por su célebre frase “Robándote a tu hombre desde 1928”, con la que se hizo muy popular y la llevó a convertirse en embajadora de importantes marcas internacionales y a colaborar con famosos del mundo de la música y el entretenimiento.

Asimismo, la llegaron a llamar 'La bisabuela de internet' por su arrolladora personalidad, lo que generó que en 2016 la Revista Time la incluyera en su lista como uno de los rostros más influyentes del mundo digital.

¿De qué murió Baddie Winkle?

El fallecimiento de la querida abuela se anunció mediante un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía suya donde aparece con un elegante atuendo blanco, unos lentes brillantes y una rosa en la mano.

Aunque en el mismo no se revela la causa, sí resalta las cualidades y forma de ser que fue Baddie durante sus últimos años de vida.

Ayer, una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela Helen Ruth Elam Vanwinkle bailó hasta el cielo. Era alegría, rebeldía y ternura, todo en uno. La corona es eterna, y su amor en muchos reinos vivirá para siempre. Esto no es un adiós, es un hasta luego, mi superestrella, decía el comunicado publicado por sus familiares.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Baddie Winkle ante la noticia de su fallecimiento?

Miles de personas invadieron los comentarios de su última publicación para despedir a la colorida mujer con hermosos mensajes donde manifestaban sentirse agradecidos por el contenido valioso que dio en vida.

Incluso la famosaParis Hilton dio su más sentido pésame, y aseguró que sin duda se fue un verdadero icono.