Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció Baddie Winkle, la icónica influencer de 97 años apodada ‘La bisabuela de internet’

Baddie Winkle era reconocida por ser una abuela muy colorida, pues usaba atuendos llamativos que la impulsaron a la fama.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Tumba con una rosa encima
Baddie Winkle era conocida por ser una abuela que no le temía al que dirán. (Foto: Freepik)

El mundo digital está de luto tras conocer que Baddie Winkle murió a sus 97 años de edad, dejando un vacío en sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Artículos relacionados

¿Quién era Baddie Winkle, ‘La bisabuela de internet’?

Helen Ruth Elam Vanwinkle más conocida en el mundo digital como Baddie Winkle, era una reconocida influencer nonagenaria que rompía con todos los estereotipos.

Nació el 18 de julio de 1928 en Kentucky, Estados Unidos, y luego de enviudar en 2014, comenzó a publicar contenido en la red social X con la ayuda de su bisnieta, como una forma de procesar su dolor.

En dicha plataforma, la mujer, quien en ese entonces tenía 85 años, empezó a ganarse el cariño de las personas al usar atuendos muy coloridos, atrevidos y juveniles, sin importar los tabúes en torno a la edad.

Winkle era además conocida en redes por su célebre frase “Robándote a tu hombre desde 1928”, con la que se hizo muy popular y la llevó a convertirse en embajadora de importantes marcas internacionales y a colaborar con famosos del mundo de la música y el entretenimiento.

Asimismo, la llegaron a llamar 'La bisabuela de internet' por su arrolladora personalidad, lo que generó que en 2016 la Revista Time la incluyera en su lista como uno de los rostros más influyentes del mundo digital.

Artículos relacionados

¿De qué murió Baddie Winkle?

El fallecimiento de la querida abuela se anunció mediante un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía suya donde aparece con un elegante atuendo blanco, unos lentes brillantes y una rosa en la mano.

Aunque en el mismo no se revela la causa, sí resalta las cualidades y forma de ser que fue Baddie durante sus últimos años de vida.

Ayer, una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela Helen Ruth Elam Vanwinkle bailó hasta el cielo. Era alegría, rebeldía y ternura, todo en uno. La corona es eterna, y su amor en muchos reinos vivirá para siempre. Esto no es un adiós, es un hasta luego, mi superestrella, decía el comunicado publicado por sus familiares.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Baddie Winkle ante la noticia de su fallecimiento?

Miles de personas invadieron los comentarios de su última publicación para despedir a la colorida mujer con hermosos mensajes donde manifestaban sentirse agradecidos por el contenido valioso que dio en vida.

Incluso la famosaParis Hilton dio su más sentido pésame, y aseguró que sin duda se fue un verdadero icono.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daddy Yankee

Westcol rompió el silencio: desmintió rumores sobre el supuesto streaming con Daddy Yankee

Westcol desmintió los rumores sobre una supuesta conversación con Daddy Yankee y aclaró que nunca hubo invitación ni rechazo del artista.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón se despachó ante locutor que le dijo que ella era un personaje | VIDEO

Yina Calderón fue certera en pleno programa radial mexicano, así reaccionó cuando la tildaron de villana.

Karina García sobre evento de Westcol Karina García

¿Cuánto le pagó Westcol a Karina García por enfrentamiento en el ring?, esto reveló

Karina García habló sobre la millonaria suma de dinero que le pagó Westcol por estar en su evento de boxeo.

Lo más superlike

Isabella Ladera y Beéle Viral

Videos musicales de Beéle en los que Isabella Ladera es protagonista

La influenciadora Isabella Ladera fue modelo de varios videos musicales del artista Beéle. Aquí te los dejamos.

Viejas tensiones, nuevos amores y secretos familiares: Betty la fea, la historia continúa atrapará tu corazón otra vez. Betty la fea

¿Dónde ver Betty la fea, la historia continúa? Todos los detalles aquí

Tatuajes que atraen buena energía y mejoran tu karma Salud y Belleza

El significado espiritual de los tatuajes: estos son los que potencian el karma y la buena suerte

James Rodríguez entonando el himno de Colombia - Yeferson Soteldo lleva el balón tras marcar un penalti contra Argentina. Viral

¿En qué posición quedaría Colombia tras jugar contra Venezuela? Esto dice la IA

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán