Violeta Bergonzi recibe 'cachete' de Jorge Rausch y reacciona eufóricamente en MasterChef Celebrity

Luego de una racha poco positiva en MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi renace y se pone a saltar sin parar.

Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi recibe 'cachete' de Jorge Rausch y reacciona eufóricamente en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

En un reto en el que a Violeta Bergonzi le tocó cocinar sola en MasterChef Celebrity, a comparación de otros compañeros que quedaron en pareja, la presentadora de TV demostró que quiere seguir en la competencia de cocina del Canal RCN, pues se ganó nada más y nada menos que un 'cachete' del chef Jorge Rausch.

¿Qué cocinó Violeta Bergonzi para ganar 'cachete' de Rausch en MasterChef?

Luego de que supo que debía cocinar sola, a Violeta le correspondió preparar una receta con arroz basmati inspirada en los sabores de la India. La host de TV asumió el reto y puso manos a la obra.

Al momento de ir al atril, Bergonzi pasó con seguridad. El plato lo llamó como 'Namasté, traigo esta sabrosura', se trató de una corvina con peperon chino, rodajas, arroz basmati, entre otros.

Violeta Bergonzi
A Violeta Bergonzi le correspondió inspirarse en los sabores de la India | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi al recibir 'cachete' de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity?

En la calificación, la chef Belén Alonso destacó el sabor aromático, especialmente en el arroz. Luego de esto, vino el 'cachete' del chef Jorge Rausch.

Antes, Rausch sobresalió el sabor de canela y el hecho de que el arroz estuviese suelto. Además, remarcó que Violeta venía cocinando regular y le falta motivación, luego dio su anhelado 'cachete'.

Violeta Bergonzi se puso a saltar de la felicidad por el 'cachete' de Rausch. La presentadora no cabía de la emoción y no solo abrazó al jurado, también a Claudia Bahamón.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi emocionada por recibir 'cachete' de Rausch | Foto del Canal RCN.

Por su parte, el chef Nicolás de Zubiría complementó que la presentación estaba perfecta y la sazón incomparable.

¿Cómo ha sido la participación de Violeta Bergonzi en MasterChef?

Este 'cachete' le subió el ánimo a Violeta luego de que no había tenido una buena racha en MasterChef. En el ciclo pasado, la celebridad estuvo un significativo tiempo con delantal negro y por poco se enfrenta a la eliminación.

Por otra parte, Violeta Bergonzi es una participante de amores y desacuerdos en el formato culinario, pues hay internautas que tachan sus comentarios hacia los demás, pero otros justifican que hace parte de la esencia del juego de cocina y nada más. Queda por esperar el desenvolvimiento de la presentadora.

No olvides que puedes revivir los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN, haciendo clic aquí.

