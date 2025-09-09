Pichingo tiene una confrontación 'cazada' con Jorge Rausch en MasterChef Celebrity

Un nuevo reto sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity, 10 años, pero no todos cocinaron. Carolina Sabino y Michelle Rouillard, quienes se llevaron delantal negro, no tuvieron la oportunidad de mostrar su talento culinario.

¿Michelle Rouillard y Carolina Sabino tienen ventaja con delantal negro?

Pese a que tienen el delantal negro, la actriz y la exreina de belleza tuvieron la potestad de elegir si sus compañeros iban a cocinar en parejas o de manera individual, algo que para Valentina Taguado es como si tuviesen una ventaja.

Asimismo, la presentadora Claudia Bahamón indicó que no iban a dar pines de inmunidad, sino que más delantales negros. Antes de las decisiones de Sabino y Rouillard, el chef Jorge Rausch se entrometió y lanzó un comentario directo para Pichingo.

Resulta que en el anterior reto, Carolina Sabino se disgustó porque Pichingo no quiso cocinar con ella y prefirió hacerse solo, de modo que Rausch aprovechó la situación.

Jorge Rausch se fue contra Pichingo | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Pichingo y el chef Rausch tuvieron diferencias en MasterChef Celebrity?

Nació lo que fue catalogado como una "pel3a cazada" entre el jurado de MasterChef y el humorista.

"Aquí la pregunta de rigor es: ¿Quedará Pichingo solo otra vez?", expresó el chef.

Enseguida, Pichingo no se quedó callado y contestó, así que el cómico participante le pidió a Rausch que dejará elegir a sus compañeras como lo quisieran y que no fuese así.

"¿Usted por qué es así, por qué es tan chismoso?", dijo Pichingo.

Ante lo dicho, el jurado le dijo al humorista si era consciente de que al final del reto él lo iba a calificar. Entonces, nuevamente Pichingo le refutó a Jorge Rausch.

"Usted debe tener primero que todo, o sea, yo le acepto que usted sea chismoso, pero ética profesional debe tener; usted debe probar el plato", indicó jocosamente el cómico participante.

En efecto, se trató de un momento de risas en MasterChef Celebrity.

Pichingo le refutó al chef Rausch | Foto del Canal RCN.

¿Cómo cocinaron los participantes de MasterChef Celebrity?

Respecto a las decisiones de Carolina y Michelle, se llegó a la conclusión de:

Raúl Ocampo cocina con Ricardo Vesga.

Violeta Bergonzi cocina sola.

Alejandra Ávila cocina con David Sanín.

Nicolás Montero cocina solo.

Valentina Taguado cocina con Pichingo.

Valeria Aguilar cocina sola.

