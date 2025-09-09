Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo

Valentina Taguado y Pichingo cocinaron juntos en MasterChef Celebrity, pero el reto se les salió de las manos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Pichingo, Valentina Taguado
Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo | Foto del Canal RCN.

Todo parece ser que en este nuevo ciclo de MasterChef Celebrity, 10 años, tras la eliminación de Caterine Escobar, van a ser masivos los delantales negros. Esto es porque a la lista de afectados se sumaron la influencer Valentina Taguado y el humorista Pichingo.

Se llevó a cabo un reto de parejas en MasterChef, así que a Valentina le tocó cocinar junto a Pichingo. La actitud de la dupla fue positiva, pero eso no les funcionó para sorprender al jurado gastronómico.

¿Cómo les fue a Valentina Taguado y Pichingo cocinando en pareja en MasterChef?

A la influenciadora y el cómico participante les correspondió hacer una receta con arroz de sushi y, por ende, inspirase en los sabores de Japón. Estaban emocionados, pero no les fue bien.

Al pasar al atril, presentaron su plato al cual llamaron como 'Sushisodicho bocado', se trató de un tartar de atún en una cama de arroz de sushi, cebolla caramelizada, cebollín, mango y salsa de vino, agua, azúcar, soja.

Desde que pasaron, sabía que no les iba a ir bien. Entre las apreciaciones de los chefs, Jorge Rausch dijo que estaba mejor el tartar que el arroz y calificó como incluso el plato.

Pichingo, Valentina Taguado, Claudia Bahamón, Jorge Rausch
Rausch calificando el plato de Taguado y Pichingo | Foto del Canal RCN.

Por su parte, Nicolás de Zubiría comentó que la pareja se enredó con la técnica, mientras que, Belén Alonso agregó que había mucho vinagre de arroz.

"Lo único que queda es que tengan fe", aseguró Jorge Rausch.

¿Cómo recibieron delantal negro Valentina Taguado y Pichingo en MasterChef Celebrity?

Tras todas las degustaciones, Valentina y Pichingo tenían claro que les iban a poner delantal negro. De hecho, los chefs necesitaron solo unos segundos para decidirlo; es decir, ni lo pensaron.

En efecto, Valentina Taguado y Pichingo pasaron al frente para recibir los delantales negros. Esta fue la primera vez que el cómico participante pasa por uno de estos oscuros utensilios, pues antes de eso los recibió en retos grupales o de otras maneras.

Valentina Taguado, Pichingo
Valentina Taguado y Pichingo recibiendo el delantal negro | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes tiene delantal negro en MasterChef Celebrity?

Pichingo le pidió a Paty que volviera porque ella es su talismán. Quienes, por ahora, tienen delantal negro son:

  • Paty Grisales.
  • Luis Fernando Hoyos.
  • Carolina Sabino.
  • Michelle Rouillard.
  • Valentina Taguado.
  • Pichingo.

Así las cosas crece la lista, no hay pines y por ahora solo hay una ventaja que la tiene Taguado. Revive los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Clic aquí.

