Fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas: mira los partidos GRATIS por la App de Canal RCN

Sigue la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas y disfruta todos los partidos GRATIS en vivo por la App de Canal RCN.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Última jornada de Eliminatorias Sudamericanas: partidos de la Fecha 18 en la App Canal RCN
Fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas: sigue todos los partidos GRATIS en la App Canal RCN. (Foto: LUIS ACOSTA / AFP)

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegan a su último capítulo este martes 9 de septiembre con la fecha 18.

Todos los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de la jornada completa a través de la App del Canal RCN, que ofrece transmisión en vivo de todos los partidos que se jugarán en simultáneo.

Transmisión en vivo de la fecha 18 por la App del Canal RCN

Esta jornada será la oportunidad para cerrar la fase de clasificación y definir los puestos de repechaje.

Los partidos de la fecha 18 por app de Canal RCN

Los encuentros de la última jornada se jugarán en su mayoría de manera simultánea, con excepción de Ecuador contra Argentina, que tendrá un horario diferenciado.

Entre los partidos más destacados de la fecha se encuentran Colombia vs Venezuela y Bolivia vs Brasil, choques que definirán los últimos cupos de repechaje.

¿A qué hora son los partidos de la fecha 18 y dónde verlos?

  • Ecuador vs Argentina – 5:45 p.m. App Canal RCN
  • Chile vs Uruguay – 6:15 p.m. App Canal RCN
  • Bolivia vs Brasil – 6:00 p.m. App Canal RCN
  • Venezuela vs Colombia – 5:30 p.m. App Canal RCN y 4:30 p.m. Señal principal RCN
  • Perú vs Paraguay – 6:15 p.m. App Canal RCN
Fecha 18 Eliminatorias: mira Colombia y todos los partidos GRATIS en la App Canal RCN. (Foto: LUIS ACOSTA / AFP)

Los aficionados podrán seguir cada detalle, goles y jugadas claves sin necesidad de suscribirse a otras plataformas.

La app de Canal RCN se puede descargar GRATIS en Google Play Store (Android) o en la App Store (iPhone). Solo hay que buscar la aplicación con el logo morado y hacer clic en descargar o instalar.

¿Qué pasa si Colombia pierde ante Venezuela en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Aunque la Selección Colombia ya aseguró su clasificación al Mundial de 2026, el partido ante Venezuela será decisivo para definir el futuro del combinado vinotinto.

Actualmente, Venezuela ocupa la posición de repechaje, mientras que Bolivia está al acecho.

Si Colombia gana, Venezuela dependerá del resultado de Bolivia para mantener su lugar. En caso de derrota de la ‘tricolor’, la clasificación de Venezuela se asegura automáticamente. Un empate favorecería parcialmente a Venezuela, pero igualmente tendría que esperar el resultado del partido entre Bolivia y Brasil.

Este encuentro también permite a Colombia aspirar a subir posiciones en la tabla.

Una victoria podría ubicar al combinado nacional en el segundo puesto, siempre y cuando Brasil, Uruguay y Ecuador no logren sumar.

