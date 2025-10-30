Karina García reveló si ya perdonó a Yina Calderón por su traición en La casa de los famosos

Los caminos de Karina García y Yina Calderón volvieron a cruzarse, esta vez en territorio internacional, pues ambas creadoras de contenido participan en un nuevo reality en República Dominicana, donde ya tuvieron un primer reencuentro. En una reciente dinámica del programa, la influenciadora paisa reveló si ya perdonó a la polémica mujer tras su traición en La casa de los famosos Colombia.

¿Karina García perdonó a Yina Calderón por su traición en La casa de los famosos?

Karina García y Yina Calderón ya pasaron sus primeras horas dentro del nuevo reality grabado en República Dominicana, La mansión de Luinny, y como suele ocurrir en este tipo de programas, los participantes ya tuvieron su primera dinámica para generar controversia.

Yina Calderón aceptó que traicionó a Karina García | Foto del Canal RCN.

Durante la actividad, Karina fue interrogada sobre si había perdonado a Yina Calderón por lo que ocurrió en La casa de los famosos Colombia, donde, recordemos, la polémica influenciadora le dio la espalda y arremetió en su contra en varias ocasiones con el propósito de sacarla del programa.

Ante la pregunta, Karina aseguró que no es una mujer de guardar rencores y que, para ella, Yina Calderón es solo una compañera de trabajo. No obstante, dejó claro que tiene muy presente en quién puede confiar y que Yina no está en esa lista.

“No, la verdad para mí eso ya hace parte del pasado. ¿Eso fue hace más o menos qué? Hace seis meses. Realmente yo soy una mujer que no sirvo para tener rencor en mi corazón, pero tengo claro quién sí, quién no, quién nunca, y con Yina somos compañeras de trabajo y nada más”.

¿Qué ocurrió en La casa de los famosos Colombia entre Yina Calderón y Karina García?

Dentro de esta misma dinámica Karina García les explicó a sus compañeros de reality que la razón por la que su amistad con Yina Calderón había llegado a su fin se debía a que la polémica mujer decidió darle la espalda para lograr alcanzar números.

Cuestionaron a Karina García sobre Yina Calderón/Canal RCN

Pues así mismo lo ha manifestado Calderón en diversas ocasiones por medio de sus redes sociales y en diferentes entrevistas que brindó en territorio colombiano poco después de ser eliminada del reality de la vida en vivo.

“Estábamos en un reality, en La casa de los famosos Colombia y era mi amiga, y me traicionó por números”