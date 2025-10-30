Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reveló si ya perdonó a Yina Calderón por su traición en La casa de los famosos

Karina García rompió el silencio y por primera vez habló sobre su amistad con Yina Calderón y cómo están actualmente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García habló de Yina Calderón y sorprendió con su respuesta sobre el perdón
¿Karina García perdonó a Yina Calderón después de lo ocurrido en La casa de los famosos? (Foto Canal RCN).

Los caminos de Karina García y Yina Calderón volvieron a cruzarse, esta vez en territorio internacional, pues ambas creadoras de contenido participan en un nuevo reality en República Dominicana, donde ya tuvieron un primer reencuentro. En una reciente dinámica del programa, la influenciadora paisa reveló si ya perdonó a la polémica mujer tras su traición en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Karina García perdonó a Yina Calderón por su traición en La casa de los famosos?

Karina García y Yina Calderón ya pasaron sus primeras horas dentro del nuevo reality grabado en República Dominicana, La mansión de Luinny, y como suele ocurrir en este tipo de programas, los participantes ya tuvieron su primera dinámica para generar controversia.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón aceptó que traicionó a Karina García | Foto del Canal RCN.

Durante la actividad, Karina fue interrogada sobre si había perdonado a Yina Calderón por lo que ocurrió en La casa de los famosos Colombia, donde, recordemos, la polémica influenciadora le dio la espalda y arremetió en su contra en varias ocasiones con el propósito de sacarla del programa.

Artículos relacionados

Ante la pregunta, Karina aseguró que no es una mujer de guardar rencores y que, para ella, Yina Calderón es solo una compañera de trabajo. No obstante, dejó claro que tiene muy presente en quién puede confiar y que Yina no está en esa lista.

“No, la verdad para mí eso ya hace parte del pasado. ¿Eso fue hace más o menos qué? Hace seis meses. Realmente yo soy una mujer que no sirvo para tener rencor en mi corazón, pero tengo claro quién sí, quién no, quién nunca, y con Yina somos compañeras de trabajo y nada más”.

¿Qué ocurrió en La casa de los famosos Colombia entre Yina Calderón y Karina García?

Dentro de esta misma dinámica Karina García les explicó a sus compañeros de reality que la razón por la que su amistad con Yina Calderón había llegado a su fin se debía a que la polémica mujer decidió darle la espalda para lograr alcanzar números.

Karina García y Yina Calderón
Cuestionaron a Karina García sobre Yina Calderón/Canal RCN

Pues así mismo lo ha manifestado Calderón en diversas ocasiones por medio de sus redes sociales y en diferentes entrevistas que brindó en territorio colombiano poco después de ser eliminada del reality de la vida en vivo.

“Estábamos en un reality, en La casa de los famosos Colombia y era mi amiga, y me traicionó por números”

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

Yina Calderón rompió el silencio sobre los rumores con Melissa Gate y aseguró que el problema no es con ella, sino con sus seguidores.

Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para el futuro profesional de sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, actual participante de 'La mansión de Luinny' contó detalles de cómo vivió este momento a pocas horas de su ingreso.

Lo más superlike

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar Jessi Uribe

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada