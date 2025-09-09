Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El destino que Bad Bunny puso de moda con 'No Me Quiero Ir De Aquí' y su estilo que impone tendencia

Bad Bunny impone tendencia en este destino y deslumbra con looks que mezclan música, moda e identidad cultural.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El destino que Bad Bunny puso de moda
El paraíso que Bad Bunny hizo viral.

San Juan, Puerto Rico, se convirtió en el epicentro turístico y cultural del Caribe gracias a la residencia ‘No Me Quiero Ir De Aquí’ de Bad Bunny.

Durante 30 fechas en el Coliseo José Miguel Agrelot, la ciudad recibió a miles de visitantes que viajaron atraídos no solo por la música, sino por el ambiente boricua.

El destino que Bad Bunny puso de moda con 'No Me Quiero Ir De Aquí'

El fenómeno impactó directamente en la economía y la proyección internacional de la isla.

De acuerdo con cifras publicadas por medios como The New York Times, la residencia generó un derrame económico de más de 250 millones de dólares.

El destino que Bad Bunny puso de moda
El sitio que se volvió tendencia gracias a Bad Bunny.

Hoteles, restaurantes y comercios locales se vieron beneficiados, mientras que las calles del Viejo San Juan se llenaron de turistas que buscaban vivir de cerca la experiencia cultural.

La apuesta de Bad Bunny no fue casual. Desde el inicio, nueve fechas se reservaron exclusivamente para los residentes de Puerto Rico. Al llegar al Choli, los asistentes se encontraron con flores, sombreros típicos y una atmósfera que celebraba la identidad boricua.

El cantante diseñó dos escenarios simbólicos: uno inspirado en la naturaleza de la isla y otro conocido como “La Casita de Bad Bunny”, un espacio donde convivió con invitados como Ricky Martin, Penélope Cruz, Ana de Armas y Rauw Alejandro.

El estilo de Bad Bunny: moda con identidad y rebeldía

Más allá de los conciertos, No Me Quiero Ir De Aquí impulsó a Puerto Rico como un destino turístico de talla mundial. Los visitantes no solo asistieron a los shows, también recorrieron murales icónicos, bares con referencias a las canciones del artista y rincones del Viejo San Juan que se convirtieron en parada obligatoria.

El mensaje de Bad Bunny fue claro: mostrar al mundo el valor cultural de su tierra. Al cerrar cada noche con canciones que exaltaban sus raíces y con la bandera de Puerto Rico ondeando en el escenario.

Bad Bunny siempre se caracteriza por un estilo urbano, extravagante y ecléctico y convierte sus looks en un manifiesto cultural. Desde la Met Gala hasta sus giras, mezcla alta costura con símbolos puertorriqueños, sombreros jíbaros y referencias caribeñas.

Bad Bunny en los Premios Billboard de la Música Latina 2023
Bad Bunny sorprendió a sus fans con un nuevo emprendimiento llamado Sapo Concho.
