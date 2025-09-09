Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia revelan tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

En medio de conversaciones sin filtros, humor irreverente y opiniones que siempre generan debate, los presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar? se animaron a leer y comentar algunos de los tips económicos que sus seguidores les compartieron.

Y claro, ellos también revelaron sus propios secretos caseros. ¿Funcionan o son más mito que realidad?

Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia se atreven con tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

El programa, que se transmite de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. a través de la app de Canal RCN, se llenó de consejos curiosos que van desde lo más tradicional hasta lo más arriesgado.

Entre los más comentados estuvo el uso del agua de arroz como mascarilla para lograr una piel tersa.

Presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar? Revelan secretos de belleza. (Foto: Freepik)

Johana Velandia recordó anécdota que su mamá se aplicaba aguacate muy maduro en el cabello y ella confesó que el limón en las axilas para aclarar la piel.

Sin embargo, no faltaron los tips extremos que encendieron las alarmas, como aquellos que recomiendan usar limpiadores de piso en el cabello o realizar mezclas que, por la combinación de químicos, podrían ser dañinas para la salud, tal como lo vivió Valentina Taguado durante la cuarentena.

Valentina Taguado estrena ¿Qué Hay pa’ Dañar? en la App RCN. (Foto: Canal RCN)

La sábila y el vinagre también se mencionaron como “infaltables”, aunque con el humor de siempre preguntaron: “¿y quién se aguanta ese olor?”. Además, Velandia sorprendió con uno de sus rituales: bañarse con jabón Rey, pues según ella atrae la prosperidad.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

Otros remedios caseros que salieron a relucir fueron el pepino para las manchas en la cara y la papa rallada para las ojeras.

Entre risas y comentarios, los presentadores dejaron claro que, aunque algunos consejos suenan efectivos, otros mejor no probarlos.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

Mitos y verdades de los remedios caseros: ¿funcionan o no?

Aunque muchos remedios caseros prometen resultados sorprendentes, no todos tienen respaldo científico.

Algunos, como el agua de arroz o el pepino para la piel, pueden ser aliados naturales; sin embargo, otros, como el uso de químicos o productos no diseñados para el cuerpo, representan riesgos. Estos trucos despiertan curiosidad, pero también dejan la duda: ¿Qué tanto ayudan y qué tanto dañan?