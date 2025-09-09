Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia revelan tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

Presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar? compartieron tips de belleza y debatieron remedios caseros de los internautas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tips de belleza en qué hay pa´ dañar
Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia hablan de los tips de belleza. (Foto: Canal RCN)

En medio de conversaciones sin filtros, humor irreverente y opiniones que siempre generan debate, los presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar? se animaron a leer y comentar algunos de los tips económicos que sus seguidores les compartieron.

Y claro, ellos también revelaron sus propios secretos caseros. ¿Funcionan o son más mito que realidad?

Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia se atreven con tips caseros de belleza en ¿Qué hay pa’ dañar?

El programa, que se transmite de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. a través de la app de Canal RCN, se llenó de consejos curiosos que van desde lo más tradicional hasta lo más arriesgado.

Entre los más comentados estuvo el uso del agua de arroz como mascarilla para lograr una piel tersa.

agua de arroz para la cara, remedio casero en Qué hay pa dañar
Presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar? Revelan secretos de belleza. (Foto: Freepik)

Johana Velandia recordó anécdota que su mamá se aplicaba aguacate muy maduro en el cabello y ella confesó que el limón en las axilas para aclarar la piel.

Sin embargo, no faltaron los tips extremos que encendieron las alarmas, como aquellos que recomiendan usar limpiadores de piso en el cabello o realizar mezclas que, por la combinación de químicos, podrían ser dañinas para la salud, tal como lo vivió Valentina Taguado durante la cuarentena.

¿Qué Hay pa’ Dañar? llega a la App RCN con Valentina Taguado
Valentina Taguado estrena ¿Qué Hay pa’ Dañar? en la App RCN. (Foto: Canal RCN)

La sábila y el vinagre también se mencionaron como “infaltables”, aunque con el humor de siempre preguntaron: “¿y quién se aguanta ese olor?”. Además, Velandia sorprendió con uno de sus rituales: bañarse con jabón Rey, pues según ella atrae la prosperidad.

Otros remedios caseros que salieron a relucir fueron el pepino para las manchas en la cara y la papa rallada para las ojeras.

Entre risas y comentarios, los presentadores dejaron claro que, aunque algunos consejos suenan efectivos, otros mejor no probarlos.

Mitos y verdades de los remedios caseros: ¿funcionan o no?

Aunque muchos remedios caseros prometen resultados sorprendentes, no todos tienen respaldo científico.

 

Algunos, como el agua de arroz o el pepino para la piel, pueden ser aliados naturales; sin embargo, otros, como el uso de químicos o productos no diseñados para el cuerpo, representan riesgos. Estos trucos despiertan curiosidad, pero también dejan la duda: ¿Qué tanto ayudan y qué tanto dañan?

