El color rosa del cabello de Beéle revelaría secreto detrás del video filtrado: esta sería la prueba

Nació un nuevo análisis del video filtrado de Beéle e Isabella Ladera, todo por el color de cabello que tenía el cantante.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Beéle
El color rosa del cabello de Beéle revelaría secreto detrás del video filtrado | Foto Jason Koerner / Getty Images via AFP.

El caso del video filtrado de Isabella Ladera y Beéle continúa dando de qué hablar. Luego de que en redes sociales apareció el comprometedor clip de la expareja, las reacciones siguen tomando relevancia.

¿Qué se ha analizado del video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

En clip ha hecho que haya pronunciaciones de todo tipo; desde figuras públicas hasta los mismos implicados han hablado al respecto.

Isabella Ladera, Beéle
Isabella Ladera y Beéle no dejan de ser tendencia digital | Foto Sergi Alexander / Getty Images via AFP.

Entre lo más nuevo, el equipo legal del intérprete de Top Diesel indicó que no aprueban que se haya difundido el video, a la vez que se explicó que el colombiano no fue quien lo filtró

Por su parte, los representantes de Isabella también la defendieron y, por el momento, es una total incógnita el hecho de quién habría publicado el reservado clip de cuando eran novios.

Sin embargo, el video ha hecho que los mismos internautas analicen aspectos del pasado. Por ejemplo, aparece Beéle con su cabello pintado de color rosa, look que adoptó hace un buen tiempo.

Beéle, Isabella Ladera
Beéle tenía el cabello rosado hace tiempo | Foto Jason Koerner y Giorgio Viera / Getty Images via AFP.

¿Cuándo se grabó el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle? Habría secreto oculto

En un comienzo, se pensó que el video había sido de tan solo unos meses, pero luego se descartó dicha posibilidad por el color rosa del cabello del cantante colombiano. Este aspecto lo tenía cuando era esposo de Cara Rodríguez.

A partir de ello, comenzó todo un análisis. En las plataformas se sostiene la idea de que Brandon de Jesús López Orozco, verdadero nombre del artista, habría engañado a su exesposa mientras ella esperaba a su segundo hijo.

La prueba de lo anterior serían las fotografías de la revelación de s3x0 del bebé que estaban esperando en donde el cantante tiene el cabello con el mismo tono igual al del video filtrado. Al final de la siguiente publicación se puede constatar:

Por ende, son diferentes las interrogantes que se quieren resolver y que van más allá de saber quién filtro el clip que es viral en las redes sociales, sino que también incluye la fecha y otros datos que ahora los seguidores de la farándula esperan descubrir.

Mientras tanto, lo que se puede comentar es que hubo lo que sería una viol4ción a la privacidad y eso no es bien visto desde ninguna arista.

