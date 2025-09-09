Así cuida Daniela Ospina su piel y figura: secretos de belleza de la modelo y empresaria

Daniela Ospina, la modelo y empresaria, dio algunos tips de belleza para mantener un estilo de vida saludable y equilibrado.

La influencer y exjugadora de voleibol también habló de su línea de ropa, su inspiración para cada colección y cómo logra combinar su faceta profesional con su rol como madre.

¿Cuáles son los secretos de belleza de Daniela Ospina?

En una entrevista para People en Español, Daniela Ospina reveló algunos de sus hábitos diarios de belleza y bienestar.

La empresaria destacó que el ejercicio y la alimentación son pilares fundamentales en su rutina.

“Más que seguir una dieta estricta, es un aprendizaje constante. Ir al gimnasio no es solo por el cuerpo, es un momento que me da vitalidad y claridad mental”, afirmó la empresaria.

Ospina detalló que su desayuno nunca falta con huevos y en la tarde equilibra carbohidratos, proteínas y vegetales.

Su merienda suele incluir batidos de proteína o barritas naturales. Para la cena prefiere proteínas y vegetales, evitando los carbohidratos.

Además, mencionó que no descuida su cuidado estético: utiliza tratamientos no invasivos, Botox y cremas especiales.

Daniela Ospina habló de su rol de madre

En otra reveladora entrevista para Daniela Di Giacomo para el formato Deja el Chou, Daniela Ospina se refirió a la crianza de sus hijos y al equilibrio con su vida profesional.

“No sigo todo lo que se dice sobre crianza. Prefiero avanzar paso a paso, enfocarme en la realidad y en las emociones de mis hijos”, explicó.

Sobre su hija Salomé, de 12 años, fruto de su relación con James Rodríguez, señaló que busca enseñarle valores, amor propio y resiliencia.

Mientras que con su hijo Lorenzo, de casi 2 años, Ospina afirmó que intenta disfrutar cada etapa sin presiones externas.

La empresaria resaltó la importancia de acompañar el crecimiento de los niños con límites claros, pero también con flexibilidad: “Soy de un jaloncito, pero con límites. Cada día es una oportunidad de aprendizaje mutuo”, comentó.

La modelo, empresaria y ex de James concluyó destacando que la maternidad le ha permitido reconocer sus emociones y las de sus hijos, y combinar esto con sus proyectos personales.