Los Labubu son figuras coleccionables creadas en 2015 por el artista hongkonés Kasing Lung, originalmente presentadas en su serie de cuentos The Monsters, inspirada en la cultura nórdica. En 2019, iniciaron su lanzamiento global a través de Pop Mart, empresa china especializada en juguetes tipo "caja sorpresa".

Artículos relacionados Influencers Influencer revela quién fue más "imponente" entre Karina y Melissa en entrega de premios

¿El uso de Labubu es recomendable para niños?

No está especialmente recomendado para niños pequeños. Aunque los muñecos Labubu tienen apariencia de juguete, no lo es. Están dirigidos principalmente a coleccionistas adolescentes y adultos, como parte de la cultura kidult. Esto se debe a varios factores:

Formato caja sorpresa: estimula la compra repetida por lo que en China y otros países han propuesto regulaciones.

estimula la compra repetida por lo que en China y otros países han propuesto regulaciones. Materiales y piezas pequeñas: algunos modelos contienen accesorios o detalles que no son seguros para menores de 3 años.

algunos modelos contienen accesorios o detalles que no son seguros para menores de 3 años. Contenido conceptual: aunque no es violento ni explícito, el diseño de Labubu que tiene una mezcla entre lo tierno y lo siniestro está pensado para provocar emociones ambivalentes que no siempre son comprendidas por niños pequeños.

Aunque los muñecos Labubu tienen apariencia de juguete, no lo son. (Foto de AFP)

¿Los Labubu tiene algún significado negativo o mensaje oculto?

No, no tiene un significado negativo ni mensaje oculto, según sus creadores. Están inspirados en la mitología nórdica. Su diseño mezcla lo adorable con lo monstruoso de forma intencional, como parte de un estilo artístico, no con connotaciones oscuras.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Yana Karpova respondió si le gusta o no Marlon Solórzano de La casa de los famosos

El nombre Labubu no tiene un significado concreto. Fue inventado por el autor como un nombre de personaje original. No hay evidencias de que esté asociado a mensajes ocultos o contenidos inadecuados.

¿Por qué los Labubu han ganado tanta popularidad?

Su diseño combina elementos adorables y siniestros: cuerpo peludo, orejas puntiagudas, grandes ojos y una sonrisa con varios dientes afilados. Además, el formato de cajas sorpresa, con figuras secretas de alto valor, incentiva la compra repetida.

Artículos relacionados Viral Cuidadora de reptiles se vuelve viral al cargar a decenas de serpientes bebés

Aunque ya ha pasado una década desde su creación, el furor se intensificó tras su adopción por celebridades como Lisa de BlackPink, Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian, Cardi B, Madonna, Vanessa Bryant o Myrka Dellanos. En redes sociales se viralizaron los videos y fotos de llaveros colgados en bolsos de lujo, lo que los convirtió en un accesorio de moda distintivo.

También existen versiones grandes que miden más de un metro, llaveros y peluches con diferentes diseños.