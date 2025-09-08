Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

YCT-529: la píldora anticonceptiva masculina que revoluciona la ciencia y sociedad

Con YCT-529, la nueva píldora anticonceptiva, los hombres también asumirán la responsabilidad en el control de la natalidad.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Médico sostiene una píldora en sus dedos
YCT-529 es el primer anticonceptivo oral masculino no hormonal. (Foto: Freepik)

La planificación familiar ya no será solo responsabilidad de las mujeres gracias a YCT-529, una píldora en fase clínica que permitirá a los hombres compartir la responsabilidad de la anticoncepción.

Artículos relacionados

¿Qué es YCT-529, la píldora anticonceptiva para hombres?

Después de años de investigación, YourChoice Therapeutics junto a varias universidades estadounidenses, han desarrollado YCT-529, el primer anticonceptivo oral masculino no hormonal, con el fin de ofrecer una alternativa novedosa frente a las opciones limitadas actuales, como condones y vasectomía.

Con esta píldora, se busca que los hombres asuman un papel más activo en el control de la fertilidad, aliviando a las mujeres de métodos que afectan su salud física y emocional.

Hombre sujeta una píldora
YCT-529, sería la primera píldora anticonceptiva masculina sin efectos secundarios. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo funciona YCT-529, la píldora anticonceptiva para hombres?

De acuerdo a los estudios realizados a hombres entre los 32 y 59 años, la píldora bloquearía una proteína clave para la producción de esperma sin afectar otros tejidos del cuerpo, y lo mejor aún sin efectos secundarios.

Según los resultados preliminares de los estudios, la píldora mostró una efectividad del 99% de infertilidad en ratones y una reversibilidad del 100%, lo que significa que hasta el momento su efectividad es acertada.

Mujer se aplica método de anticoncepción
Con YCT-529, se busca que los hombres tengan más participación y responsabilidad con la anticoncepción. (Foto: Freepik)

¿Qué riesgos existen con YCT-529?

Los estudios han mostrado que la píldora es bien tolerada, lo que permitió avanzar a la siguiente fase. Aunque no se han identificado riesgos para su función, YCT-529 podría tardar semanas en ser eficaz y la fertilidad podría regresar aproximadamente 85 días después de suspender el medicamento.

Artículos relacionados

¿Qué opinan los expertos sobre la implementación de YCT-529 en la sociedad?

En palabras de la directora científica de YourChoice Therapeutics, Nadja Mannowetz, la implementación de esta nueva píldora dentro de la sociedad sigue siendo un interrogante y tabú para aquellos hombres que ven estos métodos más por la implicación emocional y social que les podría traer, que por los resultados científicos.

Pues solo el 61% de los hombres, de acuerdo a encuestas realizadas, estarían dispuestos a probar una nueva opción anticonceptiva, reflejando así una creciente disposición a asumir su responsabilidad dentro de la planificación familiar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?

A través de tres acciones, se puede saber si un hombre se encuentra perdidamente enamorado.

Hábitos saludables Salud

Sencillo hábito que al aplicarlo a diario mejora la productividad en el trabajo

Este hábito nace desde la casa y se expande hacia el entorno laboral para sentir bienestar.

Personas, desamor Curiosidades

¿Por qué nos quedamos con las personas que nos hacen daño? Una psicóloga lo explica

No es sano preferir estar junto a quienes causan malestar en la vida, de modo que se debe comprender por qué sucede esto.

Lo más superlike

Karol G en concierto en Costa Rica Karol G

Karol G: cantante famosa causa revuelo al confesar que no ha escuchado esta canción de La Bichota

La reconocida cantante también causó revuelo al manifestar que prefiere colaborar con otras artistas antes que con Karol G.

Caterin Escobar reaccionó a salida de Yepes de MasterChef Caterin Escobar

Caterin Escobar lanzó pulla tras salida de Yepes de MasterChef: "Tú sí hiciste changua"

Michelle Rouillard y la razón de sus creativos peinados MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard responde a críticas por sus peinados en MasterChef: "Algunos se alborotan"

El 8 de agosto se conmemora el Día internacional del gato Curiosidades

Día del Gato: Estas son las razas más curiosas y sorprendentes que existen en el mundo

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos