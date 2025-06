Recientemente, Yana Karpova sorprendió a sus seguidores con una confesión que despejó una de las dudas más frecuentes entre los fans de La casa de los famosos Colombia 2025.

La exparticipante del programa respondió de manera directa a una pregunta que muchos se habían hecho: ¿le gusta o no Marlon Solórzano? La respuesta fue contundente y, de paso, reveló más sobre su relación con el excompañero de la competencia.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate se defendió de las críticas tras cantar en público, “hice lo mejor que pude”

¿Qué opina Yana Karpova sobre Marlon Solórzano?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Yana Karpova fue cuestionada sobre su opinión acerca de Marlon Solórzano, con quien compartió la pantalla en el reality.

Yana Karpova habla de Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN)

Aunque ambos no convivieron dentro de la casa debido a que Yana ingresó después de la salida de Marlon, la interacción entre ambos no pasó desapercibida. Karpova, conocida por su sinceridad, dejó claro que no siente una atracción romántica por Marlon.

La exparticipante explicó que desde su primer encuentro fuera del programa, siempre lo vio como una persona amigable y respetuosa, pero que su relación es exclusivamente de amistad.

A pesar de que el público había especulado sobre una posible química entre ellos, Yana no dudó en aclarar que simplemente son buenos amigos. Esta interacción disipó los rumores y puso fin a cualquier expectativa sobre un romance entre ambos.

¿Trabajarán juntos Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Aunque su relación no sea romántica, Karpova dejó claro que Marlon y ella seguirán en contacto en el ámbito profesional. Ambos tienen planes de colaborar en futuros proyectos, lo que demuestra que su amistad ha evolucionado hacia una relación de trabajo.

Esto, por supuesto, dejó a los seguidores con muchas más preguntas sobre cómo será su colaboración, pero también resaltó que los vínculos forjados en La casa de los famosos pueden trascender más allá de la competencia.

Otro aspecto importante de la conversación con sus seguidores fue su visión sobre su vida amorosa. Yana compartió que no le gustaría que su próxima pareja estuviera relacionada con los medios de comunicación o fuera una figura pública.

Para ella, lo más importante es mantener la privacidad en su vida personal. Esta postura refleja su deseo de encontrar un equilibrio entre su carrera profesional y su vida amorosa, buscando la paz fuera de los reflectores mediáticos.