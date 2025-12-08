Internauta sorprendió a la hija de Karina García con propuesta de noviazgo: así reaccionó

Karina García se ha convertido en una de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en la farándula nacional, esto tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la propuesta que recibió la hija de Karina García de internauta?

Este gran momento que vive la antioqueña ha hecho que su pareja, Altafulla y sus hijos, Isabella y Valentino, también acaparen la atención mediática.

Precisamente, la hija mayor de la influenciadora ha ganado gran popularidad en redes sociales, en especial en Instagram donde ya supera el millón de seguidores.

Isabella Vargas les mostró a sus seguidores que en redes sociales al parecer un seguidor le escribió para que fuera su pareja, revelándole que estaba enamorado de ella.

Por fa déjame ser tu novio (...) No soy todo lo que buscas, ni lo mejor, ni perfecto, pero te amo y te amaré toda la vida.

Isabella Vargas mostró la propuesta de noviazgo que sueña. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Isabella Vargas, hija de Karina García a propuesta de noviazgo?

En el mensaje que publicó Isabella Vargas se ve que este hombre no escatima en elogios y palabras románticas hacia ella.

Además, que le deja claro la razón por la que quiere ser su pareja y todo lo que le promete en caso de aceptarle su propuesta.

Eres el tipo de mujer que busco, no por dinero, ni lujos, ni por lo que eres, te idolatro y sería feliz a tu lado.

Ante esta declaración de amor, la hija mayor de Karina García se mostró encantada y dejó una frase de manera irónica que si no se le iba a declarar así la persona que le gustaba entonces no quería nada.

Si no es así, no quiero nada.

¿Cómo reaccionó Karina García a la propuesta que recibió Isabella Vargas?

La hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó esta curiosa propuesta y su reacción en redes, sin dar más detalles y sin especificar si fue a ella o a alguna amiga suya.

Sin embargo, esta imagen se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento, en donde muchos han empezado a etiquetar a Karina García para ver su reacción.

Hasta el momento Karina García no se ha pronunciado al respecto sobre esta romántica propuesta que publicó su hija mayor en redes sociales.