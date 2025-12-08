Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García le habría contestado a Melissa Gate tras arremeter en su contra

Karina García reaccionó en medio de las polémicas declaraciones de Melissa Gate en su contra.

Gisseth Beltrán García
Karina García y Melissa Gate
Karina García le habría contestado a Melissa Gate/Canal RCN

La influenciadora Karina García habría reaccionado a las polémicas declaraciones de la creadora de contenido Melissa Gate en su contra.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García?

La paisa se mostró a favor de la influencer mexicana Karelys Ruíz, que se enfrentará contra Karina García, en el evento del streamer Westcol el próximo 18 de octubre en el ring de boxeo en 'Stream Figthers 4'.

Melissa Gate sobre Karina García

En su declaración en una transmisión en vivo confesó que esperaba que la mexicana dejara sin extensiones y sin carillas a su contrincante, arremetiendo contra su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionó Karina García tras las palabras de Melissa Gate en su contra?

La influenciadora no dedicó un mensaje directo a Melissa Gate, pero sí compartió un mensaje en sus historias en su cuenta de Instagram, donde habló sobre la "mala vibra" que recibe de quienes le tiran, por lo que, muchos de sus seguidores lo relacionaron con dicha situación.

Karina García le responde Melissa Gate

Señaló que, a veces se cansa de que se vayan tanto en su contra cuando ella está sumergida en su mundo sin hacerle ni desearle daño a nadie.

"Siempre me quedo callada quizá por no darle poder a esas cosas (...) pero soy un ser humano, siento, lloro, me río y ojo no soy perfecta, ni me interesa serlo, pero aunque no quiera duele ver como el mundo sigue tirándome tanta mala energía cuando no le hago mal a nadie y jamás le desearía cosas feas a una persona por más daño que me hiciera", dijo.

Destacó que ella vive encerrada con sus hijos y su equipo trabajando en sus cosas, por lo que, hizo un llamado a profesar más amor y a competir sanamente.

"Todos podemos brillar sin apagar a nadie", comentó, agregando que Dios está con ella siempre, pues así lo puede sentir.

Por ahora, Karina García se sigue preparando para dicho enfrentamiento y trabajando en sus respectivos proyectos, igual que Melissa Gate, quien sigue cautivando a sus admiradores con sus controversiales publicaciones.

