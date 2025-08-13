Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicki Nicole y Lamine Yamal: los gestos que alimentan los rumores de romance

Rumores sobre Nicki Nicole y Lamine Yamal crecen tras gestos y apariciones que despertaron la curiosidad de sus fans.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal: los gestos que alimentan los rumores de romance. (Foto Manaure Quintero / AFP) (Foto Rodrigo Varela / AFP)

La presencia de Nicki Nicole en el reciente triunfo del FC Barcelona, donde Lamine Yamal brilló con un doblete, encendió las especulaciones sobre un posible romance entre la cantante argentina y la joven estrella del club culé.

Artículos relacionados

La artista fue captada en el estadio luciendo una camiseta personalizada con el nombre y el número del futbolista, sentada junto a familiares y amigos del jugador, lo que aumentó las versiones sobre un vínculo que iría más allá de la amistad.

Lamine Yamal
Rumores entre Nicki Nicole y Lamine Yamal crecen por la aparición de la cantante en su partido. (Foto John MACDOUGALL / AFP)

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole son pareja?

El periodista español Javi de Hoyos aseguró, citando una fuente de confianza, que la conexión entre ambos se habría intensificado después de la fiesta de cumpleaños número 18 del jugador.

Durante esa celebración, ambos posaron juntos para una fotografía que el propio Lamine Yamal publicó en su cuenta de Instagram, gesto que fue interpretado como la primera señal de cercanía.

Aunque en esa celebración no hubo muestras públicas de afecto, sí se percibió una notable cercanía. Días después, fueron vistos en una discoteca junto a la playa, donde, según el comunicador, habrían compartido besos y abandonado el lugar juntos en la madrugada.

Otro detalle que alimenta la teoría de un romance es la supuesta aparición de una fotografía de Nicki Nicole como fondo de pantalla en el teléfono de Lamine Yamal.

Durante el Trofeo Joan Gamper, Nicki Nicole se presentó en el Estadi Johan Cruyff acompañada por amigas y allegados al entorno del futbolista.

La elección de vestir una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre de Lamine y su número fue interpretada como un gesto especial, distinto al de otras celebridades que asisten a partidos del club.

Artículos relacionados

Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando comentarios y debates entre los fanáticos.

¿Qué han respondido Nicki Nicole y Lamine Yamal frente a los rumores amorosos?

Ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han confirmado públicamente la existencia de un romance.

Sin embargo, los gestos, coincidencias y apariciones conjuntas en las últimas semanas han alimentado la especulación y mantienen a ambos en el centro de la conversación mediática.

¿Cuáles han sido los antecedentes amorosos de Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Lamine Yamal, pese a su juventud, ya ha protagonizado relaciones que atrajeron la atención mediática. Estuvo vinculado sentimentalmente con la influencer Alex Padilla durante la Eurocopa y más tarde fue relacionado, de forma no confirmada, con Fati Vázquez.

Artículos relacionados

Nicki Nicole, por su parte, ha mantenido romances de alto perfil. Tuvo una relación con el rapero Trueno que incluyó planes de compromiso, y posteriormente fue pareja del cantante mexicano Peso Pluma, vínculo que finalizó tras una infidelidad.

Peso Pluma y Nicki Nicole
Peso Pluma y Nicki Nicole mantuvieron una relación sentimental por cuatro meses. (Foto Jason Koerner / AFP) (Foto Frazer Harrison / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Una guitarra, una voz dulce y un clásico de Shakira bastaron para que Camila Cabello pusiera a soñar a sus fans con una colaboración. Camila Cabello

Camila Cabello canta un tema de Shakira y crecen los rumores de una posible colaboración

Desde Taiwán, Camila Cabello sorprendió cantando “Si te vas” y Shakira respondió, generando emociones y rumores entre sus fans.

Camilo Cifuentes hizo denuncia en redes sociales Influencers

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, hizo delicada denuncia en redes, ¿qué pasó?

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, expuso la situación que viene enfrentando y pone en peligro su continuidad.

Emiro Navarro da el salto a la actuación tras “La casa de los famosos” Emiro Navarro

Emiro Navarro debutará como actor tras su paso por La casa de los famosos

Emiro Navarro debutará como actor en una serie junto a Camilo Trujillo y otros grandes actores colombianos.

Lo más superlike

Lina Bina Talento internacional

Lina Bina, creadora digital, hizo una inquietante publicación antes de morir: ¿qué dijo?

La creadora digital Lina Bina hizo una publicación preocupante días antes de su fallecimiento.

Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Altafulla revela fecha y detalles de su nueva canción junto a grandes artistas La casa de los famosos

Altafulla anuncia estreno de su nueva canción con reconocidos artistas: fecha y dónde escucharla

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?