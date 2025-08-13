Nicki Nicole y Lamine Yamal: los gestos que alimentan los rumores de romance

La presencia de Nicki Nicole en el reciente triunfo del FC Barcelona, donde Lamine Yamal brilló con un doblete, encendió las especulaciones sobre un posible romance entre la cantante argentina y la joven estrella del club culé.

La artista fue captada en el estadio luciendo una camiseta personalizada con el nombre y el número del futbolista, sentada junto a familiares y amigos del jugador, lo que aumentó las versiones sobre un vínculo que iría más allá de la amistad.

Rumores entre Nicki Nicole y Lamine Yamal crecen por la aparición de la cantante en su partido. (Foto John MACDOUGALL / AFP)

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole son pareja?

El periodista español Javi de Hoyos aseguró, citando una fuente de confianza, que la conexión entre ambos se habría intensificado después de la fiesta de cumpleaños número 18 del jugador.

Durante esa celebración, ambos posaron juntos para una fotografía que el propio Lamine Yamal publicó en su cuenta de Instagram, gesto que fue interpretado como la primera señal de cercanía.

Aunque en esa celebración no hubo muestras públicas de afecto, sí se percibió una notable cercanía. Días después, fueron vistos en una discoteca junto a la playa, donde, según el comunicador, habrían compartido besos y abandonado el lugar juntos en la madrugada.

Otro detalle que alimenta la teoría de un romance es la supuesta aparición de una fotografía de Nicki Nicole como fondo de pantalla en el teléfono de Lamine Yamal.

Durante el Trofeo Joan Gamper, Nicki Nicole se presentó en el Estadi Johan Cruyff acompañada por amigas y allegados al entorno del futbolista.

La elección de vestir una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre de Lamine y su número fue interpretada como un gesto especial, distinto al de otras celebridades que asisten a partidos del club.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando comentarios y debates entre los fanáticos.

¿Qué han respondido Nicki Nicole y Lamine Yamal frente a los rumores amorosos?

Ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han confirmado públicamente la existencia de un romance.

Sin embargo, los gestos, coincidencias y apariciones conjuntas en las últimas semanas han alimentado la especulación y mantienen a ambos en el centro de la conversación mediática.

¿Cuáles han sido los antecedentes amorosos de Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Lamine Yamal, pese a su juventud, ya ha protagonizado relaciones que atrajeron la atención mediática. Estuvo vinculado sentimentalmente con la influencer Alex Padilla durante la Eurocopa y más tarde fue relacionado, de forma no confirmada, con Fati Vázquez.

Nicki Nicole, por su parte, ha mantenido romances de alto perfil. Tuvo una relación con el rapero Trueno que incluyó planes de compromiso, y posteriormente fue pareja del cantante mexicano Peso Pluma, vínculo que finalizó tras una infidelidad.