Emiro Navarro debutará como actor tras su paso por La casa de los famosos

Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, presumió por medio de sus redes sociales su debut como actor en una serie colombiana junto a Camilo Trujillo y otros grandes actores colombianos.

¿Qué se sabe sobre el debut actoral de Emiro Navarro?

Según información que circula en redes sociales, el creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro, hará parte de una producción nacional en la que interpretará a un joven chismoso que atiende una papelería en un popular barrio de La Dorada, Caldas.

Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos, debutará como actor: esto se sabe. (Foto Canal RCN).

En las grabaciones, que han sido compartidas en internet, se ve a Emiro junto a reconocidos actores, entre ellos Camilo Trujillo, con quien coincidió en el reality del Canal RCN y que ahora será el villano de esta historia.

Varios habitantes de la zona se han mostrado emocionados por el debut televisivo de Navarro. Por ahora, no se han revelado más detalles sobre su personaje ni sobre la importancia que tendrá en el desarrollo de la trama.

Lo cierto es que Emiro Navarro parece decidido a explorar nuevos horizontes y demostrar que su talento va más allá de las redes sociales.

Emiro Navarro se mostró agradecido por el apoyo que ha recibido tras La casa de los famosos

Así mismo, el creador de contenido sorprendió por medio de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que agradeció a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su trayecto en las redes sociales, su participación en La casa de los famosos Colombia y ahora en su debut como actor.

Emiro Navarro tendrá su primer papel en televisión nacional tras La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

“Estoy profundamente agradecido por el apoyo de la gente que me anima a seguir, porque son ellos los que me recuerdan que vale la pena”.

Además, aseguró que, pese a que durante los últimos meses no ha parado de trabajar para dar lo mejor de sí y se siente exhausto, continuará luchando por sus sueños sin pasar por encima de nadie.

“Sí, estoy cansado, pero mientras tenga fuerzas, siempre voy a elegir dar lo mejor de mí, enfocado en mí, haciendo lo mío sin hablar mal de nadie”