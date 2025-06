En cada paso que da, Melissa Gate demuestra que no tiene miedo de salir de su zona de confort. Después de su destacada participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la influencer y ahora cantante se lanzó a un nuevo reto: el escenario.

Recientemente, Melissa fue invitada a los Premios Ícono, donde presentó uno de sus temas más conocidos. Aunque la expectación era alta, su aparición en la gala no estuvo exenta de controversias.

Las críticas sobre su presentación no se hicieron esperar, especialmente por la sospecha de que utilizó playback. Ante estos comentarios, Melissa no tardó en ofrecer una respuesta clara frente al tema.

La presentación de Melissa Gate en los Premios Ícono fue uno de los momentos más esperados de la noche, pero también uno de los más comentados.

En medio de su performance, algunos videos que circulaban por redes sociales mostraron a la cantante moviendo el micrófono en distintas direcciones, lo que llevó a algunos a cuestionar si realmente estaba cantando en vivo.

Mientras algunos opinaban que la calidad del show se veía comprometida por el uso de playback, otros destacaron su valentía al subirse al escenario.

A pesar de las especulaciones sobre su actuación, Melissa Gate no dudó en aclarar su posición en sus redes sociales. Con total sinceridad, la artista compartió con sus seguidores lo siguiente:

A los que me están criticando, yo no soy cantante, estoy aprendiendo apenas. Creo que si uno estudia y hace arte y tienes la habilidad, lo puede lograr. Nunca me había enfrentado a un escenario así. Yo no sabía que de la casa iba a salir a un escenario. Hice lo mejor que pude