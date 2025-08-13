Yana Karpova salió en defensa de Karina García ante fuerte insulto
Yana Karpova defendió públicamente a Karina García luego de que un internauta la insultara en redes sociales.
Yana Karpova, reconocida creadora de contenido de origen ruso sorprendió al defender a Karina García luego de que un internauta la insultara por medio de una dinámica que realizó en sus redes sociales.
¿Por qué Yana Karpova defendió a Karina García de un internauta?
En las últimas horas, Yana Karpova reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas que ofrece esta plataforma digital.
Aunque varios de ellos se enfocaron en saber más sobre su relación con Marlon Solórzano, uno de los internautas aprovechó la oportunidad para arremeter no solo contra Karina García sino también contra ella.
Pues este insinuó que Yana era “hipócrita” por criticar el supuesto oficio al que se dedicaba Karina García sabiendo que ella hacía lo mismo.
Ante esta afirmación, Karpova no solo se defendió a ella misma, sino que también a Karina García, al manifestar que Karina era una presentadora de televisión y que al igual que ella estaba enfocada en sus proyectos laborales.
“Yo solo veo que ella es presentadora y no sé de qué hablas, porque yo también estoy dedicada a lo mío”
¿Yana Karpova y Karina García son amigas?
Vale la pena destacar que Karina García y Yana Karpova no sostienen una relación de amistad. Sin embargo, esto no quiere decir que tengan algún problema la una con la otra, pese a que la influenciadora rusa se involucró sentimentalmente con Marlon Solórzano, con quien García tuvo un fugaz amorío dentro de La casa de los famosos Colombia.
Sin embargo, ambas creadoras de contenido se han mantenido al margen frente a las situaciones polémicas que esta situación pueda traerles a sus vidas. Por lo que la defensa de Yana a Karina sí tomó por sorpresa a algunos internautas.
Hasta el momento Karina García no se ha referido a este inesperado suceso, pues la también empresaria se ha mostrado enfocada ciento por ciento en su empresa y debut como presentadora de televisión.