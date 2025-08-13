En MasterChef Celebrity compitieron entre tríos, así quedaron los equipos

Los participantes eligieron sus equipos para el próximo reto en MasterChef Celebrity tras su desempeño en la cocina.

¿En qué consistió el reto en MasterChef Celebrity este 13 de agosto?

Los participantes formaron tríos a su elección, creyendo inicialmente que trabajarían juntos; sin embargo, fueron sorprendidos con la noticia de que debían competir entre sí para definir a qué equipo pertenecerían.

Las celebridades con pin de inmunidad asumieron el rol de capitanas: Carolina Sabino lideró el equipo naranja, Alejandra Ávila el azul, y Valeria junto a Violeta encabezaron el verde.

¿Cómo se formaron los tríos y quienes fueron los ganadores?

Cada trío tenía un primer, segundo y tercer lugar, que según correspondiera podían elegir el equipo al que quisieran pertenecer.

Patty, Julián Zuluaga y Pichingo: ganó Pichingo.

Ricardo Vesga, Michelle, Jorge Herrera: ganó Ricardo Vesga.

Nicolás, David Sanín y LuisFer: ganó Nicolás.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Caterin Escobar: ganó Valentina.

Muchos de los ganadores sorprendieron con sus platos, otros tuvieron una competencia reñida, mientras que otros fue bastante obvio el resultado, como sucedió con Julián Zuluaga, quien aseguró que hizo el "oso" en televisión nacional, al ni siquiera saber cómo partir un queso.

Pese a las críticas y a los comentarios de algunos de sus compañeros, él se mostró feliz y emocionado de que pueda seguir en la competencia aprendiendo y dando lo mejor de él.

¿Cómo quedaron conformados los equipos en MasterChef Celebrirty para el próximo reto?

Equipo verde: Valeria, Violeta Bergonzi, Julián Zuluaga, Jorge Herrera, LuirFer, Valentina Taguado

Equipo naranja: Carolina Sabino, Pinchingo, Michelle, Raúl Ocampo y Nicolás

Equipo azul: Alejandra Ávila, Patty, David Sanín, Caterin Escobar y Ricardo Vesga

Por ahora, los participantes deben prepararse para lo que será su siguiente prueba, donde quienes tiene delantal negro pueden quitárselo o quienes no lo poseen pueden obtenerlo y caer en el temido reto de eliminación.

Recordemos que, en dicho reto conoceremos quién será el siguiente eliminado de MasterChef Celebrity, seguido de Mario Alberto Yepes, quien fue el más reciente participante en abandonar la competencia tras no convencer a los jurados con su plato.