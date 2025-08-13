Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W reveló su secreto para tener un cabello largo y saludable

Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores uno de sus mejores tips para lograr que su cabello crezca y se mantenga saludable.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así consigue Luisa Fernanda W su espectacular melena: su truco al descubierto
Luisa Fernanda W revela el truco con el que logra su cabello largo y radiante. (Foto Canal RCN).

Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores con uno de sus secretos más apetecidos por las mujeres: cómo cuida su cabello para que crezca rápidamente y se mantenga saludable.

Artículos relacionados

¿Cómo cuida Luisa Fernanda W su cabello? Esto dijo la influenciadora

Hace pocas horas Luisa Fernanda W, quien desde hace varias semanas se radicó en México junto a su prometido Pipe Bueno y sus dos hijos Máximo y Domenic, realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram para charlar con sus seguidores.

Luisa Fernanda W confiesa cómo mantiene su melena perfecta y saludable
Este es el truco de Luisa Fernanda W para lucir una melena larga y cuidada. (Foto Canal RCN).

Aprovechando el momento, varios de ellos decidieron preguntarle sobre sus cuidados personales para mantener su piel y cabello completamente saludable. Ante esto, Luisa no dudó en revelar su gran secreto para lograr su ‘glow up’ soñado.

Según comentó Luisa, una de las técnicas que ha implementado para que el crecimiento de su cabello sea exitoso es lavarlo todos los días para evitar impurezas que puedan atrofiar su proceso y peinarlo en las noches antes de dormir, además de usar aceites que la ayuden a mantenerlo hidratado y así evitar que sus puntas estén resecas y se quiebren.

Artículos relacionados

"Esto me ha servido muchísimo para mantener el pelo limpio. Cuando me estoy bañando me peino el pelo, antes de dormir también: esto estimula el crecimiento, la circulación, es bendito".

De esta manera, la creadora de contenido digital afirmó que este tipo de procesos no tenían mayor costo ya que solo se trataba de costumbres que solo necesitan de constancia.

Luisa Fernanda W compartió motivante mensaje para lograr un ‘glow up’

Además de esto, Luisa Fernanda W también compartió un motivante mensaje para que sus seguidores lograran el ‘glow up’ que tanto estaban buscando, pues manifestó que todo estaba en la ejecución para iniciar este cambio.

Así cuida Luisa Fernanda W su cabello para mantenerlo largo y brillante
Luisa Fernanda W compartió el método con el que mantiene su cabello largo y fuerte. (Foto Canal RCN).

“Lo que ustedes están viendo hoy, lo tuve en mi cabeza hace un tiempo. Yo que soy una persona que cree demasiado en Dios, esa fe la deposito en Dios y empiezo a ejecutar. Créelo, vívelo y ve por ello”

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra reveló cuando trabajó en un call center: “fue un ambiente tóxico”

Antes de ser influenciadora, Ornella Sierra trabajó en un call center donde vivió una de las etapas más difíciles de su vida.

Karina García le respondió a Melissa Gate Karina García

Karina García le respondió sin filtro a Melissa Gate: "Qué vacía es tu vida"

Karina García se cansó de las aparentes pullas de Melissa Gate en sus en vivos y le respondió de manera tajante.

Greeicy Rendón Greeicy

Greeicy Rendón causa revuelo tras bailar en la Comuna 13 en Medellín | VIDEO

Un video de Greeicy Rendón bailando en Medellín arrasó en redes sociales y cautivó a sus seguidores.

Lo más superlike

Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Jorge Herrera opinó tras el triunfo de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity al ganar el pin de inmunidad.

Altafulla revela fecha y detalles de su nueva canción junto a grandes artistas La casa de los famosos

Altafulla anuncia estreno de su nueva canción con reconocidos artistas: fecha y dónde escucharla

Un rayo dañó el cableado en Carolina del Sur Viral

Un impactante rayo produjo una bola de fuego en Estados Unidos ¡Mira aquí el video!

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?