Luisa Fernanda W reveló su secreto para tener un cabello largo y saludable

Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores con uno de sus secretos más apetecidos por las mujeres: cómo cuida su cabello para que crezca rápidamente y se mantenga saludable.

¿Cómo cuida Luisa Fernanda W su cabello? Esto dijo la influenciadora

Hace pocas horas Luisa Fernanda W, quien desde hace varias semanas se radicó en México junto a su prometido Pipe Bueno y sus dos hijos Máximo y Domenic, realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram para charlar con sus seguidores.

Este es el truco de Luisa Fernanda W para lucir una melena larga y cuidada. (Foto Canal RCN).

Aprovechando el momento, varios de ellos decidieron preguntarle sobre sus cuidados personales para mantener su piel y cabello completamente saludable. Ante esto, Luisa no dudó en revelar su gran secreto para lograr su ‘glow up’ soñado.

Según comentó Luisa, una de las técnicas que ha implementado para que el crecimiento de su cabello sea exitoso es lavarlo todos los días para evitar impurezas que puedan atrofiar su proceso y peinarlo en las noches antes de dormir, además de usar aceites que la ayuden a mantenerlo hidratado y así evitar que sus puntas estén resecas y se quiebren.

"Esto me ha servido muchísimo para mantener el pelo limpio. Cuando me estoy bañando me peino el pelo, antes de dormir también: esto estimula el crecimiento, la circulación, es bendito".

De esta manera, la creadora de contenido digital afirmó que este tipo de procesos no tenían mayor costo ya que solo se trataba de costumbres que solo necesitan de constancia.

Luisa Fernanda W compartió motivante mensaje para lograr un ‘glow up’

Además de esto, Luisa Fernanda W también compartió un motivante mensaje para que sus seguidores lograran el ‘glow up’ que tanto estaban buscando, pues manifestó que todo estaba en la ejecución para iniciar este cambio.

Luisa Fernanda W compartió el método con el que mantiene su cabello largo y fuerte. (Foto Canal RCN).

“Lo que ustedes están viendo hoy, lo tuve en mi cabeza hace un tiempo. Yo que soy una persona que cree demasiado en Dios, esa fe la deposito en Dios y empiezo a ejecutar. Créelo, vívelo y ve por ello”