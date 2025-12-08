Valentina Taguado de MasterChef confiesa por qué no tiene pareja: “El amor no se busca”
Valentina Taguado de MasterChef explica por qué sigue soltera y no busca una relación en este momento de su vida.
Valentina Taguado es una reconocida creadora de contenido digital y locutora, quien se ha ganado el cariño de sus seguidores al demostrar sus múltiples habilidades gastronómicas al ser parte de la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.
Además, la influenciadora ha sido tendencia en las últimas horas por parte de sus seguidores al revelar las razones por las cuales no tiene una pareja sentimental en estos momentos de su vida, tras llevar un largo periodo de tiempo soltera.
Valentina Taguado de MasterChef reveló la razón por la que sigue soltera
Sin duda, el nombre de Valentina ha acaparado la atención por parte de sus seguidores al revelar en sus redes sociales las razones por las cuales ha estado soltera, luego de tener un periodo de tiempo sin pareja.
Así que, la locutora reveló mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, las verdaderas razones por las cuales sigue soltera en estos momentos de su vida, donde un seguidor le hizo la siguiente pregunta: “A veces has sentido que no vas a volver a amar después de una ruptura amorosa, ¿cómo le haces?” A lo que enseguida respondió:
“Llevo años sintiendo eso. Por eso le doy tanto amor a los que me rodean. El día que llegue un complemento, pues, tendrá todo el amor del mundo porque, amiguitos, el amor no se busca y tampoco aparece cada dos meses”, detalló Valentina.
Estas palabras de Valentina confirmaron las razones por las cuales la influenciadora está soltera en la actualidad, demostrando su gran potencial en la cocina de MasterChef Celebrity y compartiendo estos importantes momentos con sus allegados.
¿Quiénes son las exparejas de Valentina Taguado en la actualidad?
Desde luego, Valentina, cuando tuvo pareja, lo confesó de manera pública en sus redes sociales, donde se reveló el nombre de su última pareja, quien fue Rómel Hergett. Sin embargo, existió un quebranto en la relación tras un mutuo acuerdo.
Así también, la participante de MasterChef Celebrity tuvo una relación anteriormente con el cantante mexicano Gerardo Daniel Torres, más conocido por su nombre artístico como Gera MX, pero su relación llegó a su fin hace un largo periodo de tiempo.