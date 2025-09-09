Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isander Pérez habría reaccionado a polémica de Isabella Ladera y Beéle tras filtración de video

Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera, compartió una curiosa imagen y mensaje tras salir a la luz el video de ella con Beéle.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isander Pérez reaccionó a polémica de Isabella Ladera y Beéle
Isander Pérez se refirió a la polémica de Isabella Ladera y Beéle. (Fotos Canal RCN y AFP: Giorgo Viera)

Los nombres de Isabella Ladera y Beéle no han parado de acaparar titulares y tendencias en redes sociales tras todo el revuelo que generó un video privado que se les filtró.

¿Cómo habría reaccionado Isander Pérez al video de Isabella Ladera y Beéle?

Este video que se ha viralizado en diferentes plataformas digitales y medios de entretenimiento ha provocado opiniones divididas en redes sociales y ha dejado múltiples reacciones.

Una de esas reacciones que ha llamado la atención fue la de la expareja y papá de su hija Mía Antonella, el influenciador puertorriqueño Isander Pérez.

En medio de esta polémica del video de Isabella y Beéle, la expareja de la influenciadora venezolana compartió una curiosa fotografía en la que presumió el regalo de su hija, un forro de celular.

Lo que Mía le puso a papi para siempre piense en ella (así me dijo).

¿Por qué terminaron Isander Pérez e Isabella Ladera?

Isander Pérez e Isabella Ladera sostuvieron una relación amorosa por varios años y su vínculo fue bastante mediática en su momento.

Sin embargo, a principios de 2024 el influenciador puertorriqueño anunció que su relación con la influenciadora había llegado a su final y que era el momento de seguir sus vidas de manera separada.

Aunque hasta el momento no revelaron las verdaderas causas de su ruptura, el influenciador en ese entonces aseguró que terminaban en buenos términos y le deseaba lo mejor en su futuro.

No obstante, tras revelarse la relación de Beéle con Isabella Ladera, el puertorriqueño empezó a tener diferencias con ella hasta el punto de iniciar un pleito legal por la custodia de su hija.

La personalidad venezolana Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision.
Isander Pérez e Isabella Ladera llevan un pleito legal por su hija Mía. Foto | Sergi Alexander.

¿Qué dijo Beéle tras la filtración de su video con Isabella Ladera?

Beéle rompió el silencio en la jornada del 9 de septiembre tras más de 24 horas siendo tendencia por la polémica filtración de su video con Isabella Ladera.

A través de su equipo legal, el cantante expuso que no tuvo nada que ver con la difusión del video y que esto solo le podría significar cosas negativas tanto a él como a su expareja.

Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza.

Ante esto, el equipo jurídico del artista anunció que tomarían acciones legales en contra de las personas que obtuvieron el video, lo difundieron y hasta estaban monetizándolo.

