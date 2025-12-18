Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mario Yepes recibe dedicatoria inesperada de su hija y el mensaje llama la atención

Mario Yepes recibió una dedicatoria de Miranda, su hija, y el mensaje llamó la atención por su verdadero significado.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
¿De qué se trata la dedicatoria de Miranda Yepes a su padre Mario Yepes?
Mario Yepes recibió una dedicatoria de su hija Miranda / (Foto del Canal RCN)

Miranda Yepes, hija del exfutbolista Mario Alberto Yepes, compartió en sus redes sociales una fotografía antigua en la que aparece junto a su hermano y su padre. La imagen estuvo acompañada de un mensaje que generó reacciones y preguntas entre algunos internautas.

Artículos relacionados

¿Qué muestra la foto de Miranda Yepes junto a Mario Yepes?

En la imagen se observa a Miranda y a su hermano cuando eran niños, acompañando a Mario Yepes en una cancha de fútbol. Los menores visten uniformes del AC Milan, club en el que el defensor colombiano tuvo una etapa destacada en su carrera deportiva.

El escenario deportivo y la vestimenta remiten a los años en los que Yepes competía en el fútbol italiano, un periodo que impulsó su proyección internacional.

“Tres días para homenajearte, papi. Te amo”, escribió.

La publicación conecta un recuerdo familiar con un momento relevante de la carrera de Mario Yepes, quien es recordado por su paso por clubes internacionales y por su liderazgo en la Selección Colombia. A partir del mensaje, los internautas comenzaron a preguntar el verdadero significado de la frase.

Artículos relacionados

¿Qué significa el mensaje de Miranda Yepes a su padre, Mario Yepes?

El mensaje se relaciona con un evento programado para el sábado 20 de diciembre del 2025 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde se realizará un partido conmemorativo en honor a Mario Yepes.

Para muchos seguidores del fútbol colombiano, este encuentro representa un reconocimiento a su trayectoria y a su papel como uno de los referentes defensivos del país.

¿Qué significa el mensaje de Miranda Yepes a su padre, Mario Yepes?
El esperado homenaje a Mario Yepes / (Foto de AFP)

Los fans destacan que el mes de diciembre tiene un valor simbólico en la trayectoria de Mario Yepes. El 21 de diciembre de 2014 disputó su último gran partido a nivel de clubes, cuando fue titular con San Lorenzo de Almagro en la final del Mundial de Clubes de la FIFA frente al Real Madrid.

Ese encuentro es recordado como uno de los cierres más relevantes de su carrera profesional. Además, el homenaje coincide con una década de su retiro del fútbol y con la celebración previa a sus 50 años de vida, lo que refuerza el carácter conmemorativo del evento.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los hijos de Mario Yepes?

Mario Yepes es padre de Luciano y Miranda. Luciano, de 23 años, se graduó recientemente como politólogo en una universidad de Cali y ha enfocado su interés en sus eestudios y causas sociales.

¿Quiénes son los hijos de Mario Yepes?
Luciano y su padre, Mario Yepes / (Foto de AFP)

Miranda, de 20 años, desarrolla su actividad principalmente en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con estilo de vida desde Milán.

Ambos mantienen una relación cercana con su padre y suelen aparecer junto a él en publicaciones digitales, mostrando una faceta familiar que complementa la imagen pública del exfutbolista.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano y Vicky Berrío vuelven al After 2026 y su reacción sorprendió Karen Sevillano

Karen Sevillano y Vicky Berrío presentarán el After de La casa de los famosos 2026 ¡Así reaccionaron!

Karen Sevillano y Vicky Berrío reaccionaron emocionadas al presentar el After de La casa de los famosos Colombia 2026.

Dani Duke, Feid, Karol G Dani Duke

Dani Duke se refirió a la supuesta separación entre los cantantes Karol G y Feid

Dani Duke hizo su propio análisis en torno a la relación de Karol G y Feid, dijo si la pareja terminó o no.

Campanita denuncia hurto en un hotel de Medellín y revela detalles del hecho Influencers

Campanita denunció que fue víctima de hurto en un hotel de Medellín

Campanita, participante confirmado de La casa de los famosos Colombia 2026, denunció que fue víctima de hurto en Medellín.

Lo más superlike

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Ángela Aguilar sorprendió con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta frente a la supuesta infidelidad de Nodal.

Muere Lucero Guadalupe López Ramírez, exreina de belleza Talento internacional

Muere exreina de belleza en trágico accidente mientras compraba juguetes para regalar en Navidad

Tebi Bernal protagonizó incidente con su celular La casa de los famosos

Tebi Bernal protagonizó inesperado incidente tras caída de su celular desde un piso 18

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?