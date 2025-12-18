Mario Yepes recibe dedicatoria inesperada de su hija y el mensaje llama la atención

Miranda Yepes, hija del exfutbolista Mario Alberto Yepes, compartió en sus redes sociales una fotografía antigua en la que aparece junto a su hermano y su padre. La imagen estuvo acompañada de un mensaje que generó reacciones y preguntas entre algunos internautas.

¿Qué muestra la foto de Miranda Yepes junto a Mario Yepes?

En la imagen se observa a Miranda y a su hermano cuando eran niños, acompañando a Mario Yepes en una cancha de fútbol. Los menores visten uniformes del AC Milan, club en el que el defensor colombiano tuvo una etapa destacada en su carrera deportiva.

El escenario deportivo y la vestimenta remiten a los años en los que Yepes competía en el fútbol italiano, un periodo que impulsó su proyección internacional.

“Tres días para homenajearte, papi. Te amo”, escribió.

La publicación conecta un recuerdo familiar con un momento relevante de la carrera de Mario Yepes, quien es recordado por su paso por clubes internacionales y por su liderazgo en la Selección Colombia. A partir del mensaje, los internautas comenzaron a preguntar el verdadero significado de la frase.

¿Qué significa el mensaje de Miranda Yepes a su padre, Mario Yepes?

El mensaje se relaciona con un evento programado para el sábado 20 de diciembre del 2025 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde se realizará un partido conmemorativo en honor a Mario Yepes.

Para muchos seguidores del fútbol colombiano, este encuentro representa un reconocimiento a su trayectoria y a su papel como uno de los referentes defensivos del país.

El esperado homenaje a Mario Yepes / (Foto de AFP)

Los fans destacan que el mes de diciembre tiene un valor simbólico en la trayectoria de Mario Yepes. El 21 de diciembre de 2014 disputó su último gran partido a nivel de clubes, cuando fue titular con San Lorenzo de Almagro en la final del Mundial de Clubes de la FIFA frente al Real Madrid.

Ese encuentro es recordado como uno de los cierres más relevantes de su carrera profesional. Además, el homenaje coincide con una década de su retiro del fútbol y con la celebración previa a sus 50 años de vida, lo que refuerza el carácter conmemorativo del evento.

¿Quiénes son los hijos de Mario Yepes?

Mario Yepes es padre de Luciano y Miranda. Luciano, de 23 años, se graduó recientemente como politólogo en una universidad de Cali y ha enfocado su interés en sus eestudios y causas sociales.

Luciano y su padre, Mario Yepes / (Foto de AFP)

Miranda, de 20 años, desarrolla su actividad principalmente en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con estilo de vida desde Milán.

Ambos mantienen una relación cercana con su padre y suelen aparecer junto a él en publicaciones digitales, mostrando una faceta familiar que complementa la imagen pública del exfutbolista.