Isabella Ladera rompió el silencio tras polémico video filtrado con Beéle: “Estoy devastada”

En las últimas horas, los nombres del cantante de género urbano Beéle e Isabella Ladera se han convertido en tendencia tras un video filtrado que se compartió mediante las redes sociales donde se refleja que la expareja vivió un momento #ntim” en el pasado,

¿Qué dijo Isabella Ladera tras la polémica con Beéle?

Recientemente, Isabella Ladera , quien es creadora de contenido digital y modelo, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 5 millones de seguidores, expresando las siguientes palabras tras su video filtrado con Beéle:

“Estoy profundamente devastada. Un momento #ntim# y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representaba una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, añadió Isabella.

Isabella Ladera se pronunció tras el video filtrado con Beéle. | Foto AFP: Giorgio Viera

Las recientes declaraciones de Isabella Ladera afirmaron que no se siente cómoda con la filtración del video, pues considera que vivió un momento privado con su expareja. Además, reveló que está en proceso de velar por sus derechos, pues no está de acuerdo con que el video se haya circulado en internet.

Así también, compartió la suposición de que Beéle fue la persona que filtró el video tras sus recientes declaraciones, manifestando que la privacidad es un factor primordial en todo tipo de situación, en especial, cuando se trata de la confianza que se tiene hacia una persona.

¿Cuál fue el video privado que se volvió viral de Isabella Ladera y Beéle?

Recordemos que el pasado 7 de septiembre, se filtró a través de las diferentes plataformas digitales un privado momento que vivieron Isabella Ladera y Beéle en el pasado.

¿De qué se trata el video que salió a la luz de Isabella Ladera y Beéle? | Foto AFP: Girogio Viera

Cabe destacar que el video fue principalmente filtrado mediante la red social de X, antes conocida como Twitter, en la que se refleja el momento privado que vivió la expareja, quienes estuvieron en ese momento en una habitación a solas.

Por su parte, varios internautas no tardaron en compartir su reacción tras las recientes declaraciones de Isabella Ladera, las cuales dejaron una ola de suposiciones acerca de su opinión frente al video filtrado en el que aseguró que el principalmente responsable es Beéle.