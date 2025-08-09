Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera rompió el silencio tras polémico video filtrado con Beéle: “Estoy devastada”

Isabella Ladera se pronunció públicamente acerca del video filtrado que salió a la luz con el artista Beéle.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Isabella Ladera y Beéle
¿Qué dijo Isabella Ladera sobre el video filtrado con Beéle? | Foto AFP: Sergi Alexander

En las últimas horas, los nombres del cantante de género urbano Beéle e Isabella Ladera se han convertido en tendencia tras un video filtrado que se compartió mediante las redes sociales donde se refleja que la expareja vivió un momento #ntim” en el pasado,

Artículos relacionados

¿Qué dijo Isabella Ladera tras la polémica con Beéle?

Recientemente, Isabella Ladera, quien es creadora de contenido digital y modelo, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 5 millones de seguidores, expresando las siguientes palabras tras su video filtrado con Beéle:

“Estoy profundamente devastada. Un momento #ntim# y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representaba una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, añadió Isabella.

Isabella Ladera y Beéle
Isabella Ladera se pronunció tras el video filtrado con Beéle. | Foto AFP: Giorgio Viera

Las recientes declaraciones de Isabella Ladera afirmaron que no se siente cómoda con la filtración del video, pues considera que vivió un momento privado con su expareja. Además, reveló que está en proceso de velar por sus derechos, pues no está de acuerdo con que el video se haya circulado en internet.

Así también, compartió la suposición de que Beéle fue la persona que filtró el video tras sus recientes declaraciones, manifestando que la privacidad es un factor primordial en todo tipo de situación, en especial, cuando se trata de la confianza que se tiene hacia una persona.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video privado que se volvió viral de Isabella Ladera y Beéle?

Recordemos que el pasado 7 de septiembre, se filtró a través de las diferentes plataformas digitales un privado momento que vivieron Isabella Ladera y Beéle en el pasado.

Beele e Isabella Ladera sobre su polémico video
¿De qué se trata el video que salió a la luz de Isabella Ladera y Beéle? | Foto AFP: Girogio Viera

Cabe destacar que el video fue principalmente filtrado mediante la red social de X, antes conocida como Twitter, en la que se refleja el momento privado que vivió la expareja, quienes estuvieron en ese momento en una habitación a solas.

Por su parte, varios internautas no tardaron en compartir su reacción tras las recientes declaraciones de Isabella Ladera, las cuales dejaron una ola de suposiciones acerca de su opinión frente al video filtrado en el que aseguró que el principalmente responsable es Beéle.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Falcao revive su camino al éxito y se despide de Millonarios Falcao

Falcao despertó ilusión entre los hinchas de Millonarios "extraño jugar en El Campín"

Con un mensaje lleno de nostalgia, Falcao recordó a Millonarios y dejó abierta la ilusión de un posible regreso al equipo azul.

Juan Pablo Barragán

Juan Pablo Barragán reveló qué ha cambiado en su vida después de MasterChef Celebrity

Juan Pablo Barragán reveló durante su entrevista en ‘Buen Día, Colombia’ su paso en MasterChef y sus proyectos actuales.

Independiente y sin etiquetas: así respondió Isabella Ladera a las críticas sobre su vida sentimental. Talento internacional

Isabella Ladera dio detalles sobre su supuesto romance con Hugo García

Isabella Ladera habló en vivo sobre su vínculo con Hugo García, aclarando rumores y respondiendo a críticas sobre su vida personal.

Lo más superlike

Dominica Duque Dominica Duque

Ella sería la ganadora de MasterChef Celebrity 2025, según Dominica Duque

Dominica Duque no dudó en dar el nombre de la celebridad que se llevaría el premio de MasterChef Celebrity 2025 por su rendimiento.

Cortarse el cabello tras una ruptura amorosa Belleza

¿Ruptura amorosa?: Claves para superarla y qué implica renovar tu look tras una separación

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda