Exparticipante de MasterChef se casó y así lo reveló en sus redes: ¿de quién se trata?

En las últimas horas, el nombre de uno de los exparticipantes de MasterChef Celebrity, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su matrimonio con una mujer española, quien es reservada en sus redes sociales.

Él es el famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity que se casó

Recientemente , Ricardo Henao compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, la noticia de su matrimonio con el amor de su vida, quien es influyente en el mundo del modelaje. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Puro love. Gracias Mario Arango por siempre estar Jess”, añadió el actor.

En el video se refleja el especial momento que dio Ricardo Henao durante el día de su evento. Así también, se evidencia que asistieron varios allegados de la pareja, quienes tuvieron la oportunidad de presenciar este importante momento en la vida de ambos.

Ricardo Henao confirmó su matrimonio. | Foto: Canal RCN

La canción que se utilizó de fondo en el video es ‘All of me’ de John Legend , la cual representa la especial unión que dio la pareja e l pasado 6 de septiembre . Por su parte, el evento. Se llevó a cabo en un lugar campestre donde asistieron varios artistas y familiares de la pareja.

Además, varios seguidores de Ricardo expresaron su felicidad a través de sus comentarios en su última publicación, resaltando la importante etapa que vivió el actor durante estos momentos de su vida:

“Qué bonito todo, los quiero”, “Que el amor hoy los une siga creciendo y fortaleciéndose cada día. Felicidades”, “Una bella historia de amor, felicidades”, “Bella pareja, esperamos todos los éxitos para esta nueva etapa de sus vidas”, señalaron varios internautas.

¿Cuáles han sido las producciones en las que ha participado Ricardo Henao?

Es clave mencionar que Ricardo Henao se ha convertido en uno de los actores más destacados en la industria televisiva del país tras su gran participación en ‘Rigo’ , una producción del Canal RCN.

¿Por qué se destacó Ricardo Henao en MasterChef? | Foto: Canal RCN