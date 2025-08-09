Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de MasterChef se casó y así lo reveló en sus redes: ¿de quién se trata?

Famoso actor y exparticipante de MasterChef confirmó su matrimonio a través de sus redes y sus fans no tardaron en reaccionar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es el famoso actor de MasterChef que se casó? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de uno de los exparticipantes de MasterChef Celebrity, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su matrimonio con una mujer española, quien es reservada en sus redes sociales.

Artículos relacionados

Él es el famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity que se casó

Recientemente, Ricardo Henao compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, la noticia de su matrimonio con el amor de su vida, quien es influyente en el mundo del modelaje. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Puro love. Gracias Mario Arango por siempre estar Jess”, añadió el actor.

En el video se refleja el especial momento que dio Ricardo Henao durante el día de su evento. Así también, se evidencia que asistieron varios allegados de la pareja, quienes tuvieron la oportunidad de presenciar este importante momento en la vida de ambos.

Ricardo Henao
Ricardo Henao confirmó su matrimonio. | Foto: Canal RCN

La canción que se utilizó de fondo en el video es ‘All of me’ de John Legend, la cual representa la especial unión que dio la pareja el pasado 6 de septiembre. Por su parte, el evento. Se llevó a cabo en un lugar campestre donde asistieron varios artistas y familiares de la pareja.

Además, varios seguidores de Ricardo expresaron su felicidad a través de sus comentarios en su última publicación, resaltando la importante etapa que vivió el actor durante estos momentos de su vida:

“Qué bonito todo, los quiero”, “Que el amor hoy los une siga creciendo y fortaleciéndose cada día. Felicidades”, “Una bella historia de amor, felicidades”, “Bella pareja, esperamos todos los éxitos para esta nueva etapa de sus vidas”, señalaron varios internautas.

Artículos relacionados

¿Cuáles han sido las producciones en las que ha participado Ricardo Henao?

Es clave mencionar que Ricardo Henao se ha convertido en uno de los actores más destacados en la industria televisiva del país tras su gran participación en ‘Rigo’, una producción del Canal RCN.

Ricardo Henao
¿Por qué se destacó Ricardo Henao en MasterChef? | Foto: Canal RCN

De igual modo, Ricardo fue uno de los participantes de la anterior temporada de MasterChef Celebrity, en la que demostró su gran habilidad en la cocina y, también, adquiriendo valiosos consejos por parte del jurado y sus compañeros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Goyo Goyo

Goyo rompió el silencio y contó cómo ha vivido su proyecto como solista

Con Pantera, Goyo inicia su camino como solista, un autorretrato musical que une sus raíces, el folclor del Pacífico y su activismo social.

Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision Viral

Los memes y reacciones que dejó el polémico video de Isabella Ladera y Beéle

En las últimas horas, salió a la luz un video privado de Isabella Ladera y Beéle que inmediato causó revuelo en redes.

J Balvin y Valentina Ferrer brillaron en los MTV 2025 con joyas únicas y looks que dejaron huella en la alfombra roja. J Balvin

¡Millones! Esto costaron las joyas que J Balvin y Valentina Ferrer lucieron en la alfombra roja

J Balvin y Valentina Ferrer sorprendieron en los MTV 2025 con atuendos únicos y joyas exclusivas que reflejaron complicidad y estilo.

Lo más superlike

Uñas de colores en tendencia 2025 Belleza

Uñas de colores de los 90: la tendencia que vuelve con fuerza en septiembre de 2025

La manicure de los 90’s regresa en 2025 con tonos vibrantes y 'nail art' inspirado en culturas globales.

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

¿Qué papel tuvo Emiro Navarro en el nuevo sketch promocional de Merlina? Emiro Navarro

Emiro Navarro protagonizó importante sketch promocional de Merlina

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje Shakira

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda