Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay

Andrew Cabot, empresario de Massachusetts, habló por primera vez sobre su divorcio luego de que su esposa, Kristin Cabot, fuera captada en cámara junto a su jefe durante un show de Coldplay.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

El hecho, ocurrido en julio de este año, se volvió viral en cuestión de horas y generó una ola de comentarios, bromas y especulaciones en redes sociales.

Según su portavoz, la pareja ya estaba separada semanas antes del incidente que se volvió viral.

¿Qué dijo el esposo de Kristin Cabot, mujer captada en el concierto de Coldplay?

Un portavoz de Andrew Cabot explicó a People que él y Kristin se habían separado “de manera privada y amistosa varias semanas antes del concierto”.

También aclaró que el proceso de divorcio ya estaba en marcha cuando ocurrió el episodio que dio la vuelta en redes sociales.

“La decisión de divorciarse ya estaba en curso antes de esa noche. Ahora que la solicitud es pública, Andrew espera que esto ponga fin a las especulaciones y permita a su familia conservar la privacidad que siempre ha valorado”, señaló la vocería.

El empresario, además, dejó claro que no dará más declaraciones sobre el tema.

¿Qué sucedió en el concierto de Coldplay?

Durante un show en Massachusetts, en julio pasado, las cámaras enfocaron a Kristin Cabot y Andy Byron, entonces CEO de la compañía Astronomer.

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

En las imágenes se los vio abrazados, pero la reacción al notar que estaban en pantalla llamó más la atención: ella se giró bruscamente y él se agachó hasta salir de pantalla.

El gesto no pasó inadvertido para Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien bromeó en el escenario: “O están teniendo un romance o son muy tímidos”. Esa frase disparó aún más la viralización del clip, que rápidamente circuló por redes sociales acompañado de memes y comentarios.

Chris Martin bromeó sobre el suceso en vivo. (Foto Bryan Steffy / AFP)

La exposición mediática no solo afectó a la vida personal de los implicados, sino también a la empresa Astronomer. Tanto Kristin como Byron dejaron la compañía tras la polémica. El entonces CEO interino, Pete DeJoy, reconoció la situación en un comunicado donde destacó la resiliencia del equipo pese al inusual nivel de atención pública.

“Los acontecimientos de los últimos días han recibido una atención mediática que pocas compañías, y menos aún startups, llegan a experimentar”, señaló.

¿Quién es Andrew Cabot?

Andrew, de 61 años, es director ejecutivo de Privateer Rum, una firma de bebidas alcohólicas. Tiene dos hijos de un matrimonio anterior, pero no comparte descendencia con Kristin.

Artículos relacionados Talento internacional Úrsula Corberó y Chino Darín confirman que serán padres por primera vez

Pese a su perfil reservado, su nombre terminó involucrado en un caso que generó debate sobre la privacidad y los límites de la exposición en la era digital.

El empresario ha solicitado respeto para su intimidad y la de su familia, con la esperanza de que la difusión de su separación cierre un capítulo mediático que acaparó titulares mucho más allá de lo esperado.