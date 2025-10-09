Salomón Bustamante responde a críticas tras problemas con asistentes en partido de selección Colombia

Salomón Bustamante se ha posicionado como uno de los periodistas y presentadores más destacados del país gracias a su amplia trayectoria profesional en la que ha demostrado tener una carrera ejemplar al ser un gran referente de la televisión colombiana.

Además, el nombre del presentador se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir un incómodo momento que vivió hace unos días al asistir a uno de los recientes partidos de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado 4 de septiembre.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

Esta fue la razón por la que Salomón Bustamante atravesó un incómodo momento

Recientemente, Salomón Bustamante compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, el incómodo momento que vivió con varias personas, quienes asistieron al anterior encuentro deportivo el pasado 4 de septiembre en el que se enfrentaban la Selección de Colombia y Bolivia.

¿Qué dijo Salomón Bustamante al ser criticado? | Foto: Canal RCN

En el video del periodista, se evidencia que Salomón recibió varias críticas por parte de internautas al presentar varios inconvenientes en la entrada del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Así también, lo criticaron por el trato que tuvo con algunos asistentes, pues expresó las siguientes palabras:



“Llegó el momento de hablar de esto. Me esperé varios días porque había recibido varios mensajes, me imagino que de alguien donde se me #cusab# que estaba grit#ndol# a las mujeres y que no le decía nada a los hombres, cosa que es muy distinta en el video que mostré porque le estoy gr#tand# a todo el mundo porque había personas que no hacía fila”, añadió Salomón.

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

¿Qué mensaje compartió Salomón Bustamante tras el incómodo momento que vivió?

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la bella esposa de Luis Javier Suárez, goleador del partido de Colombia ante Venezuela

Cabe destacar que el periodista atravesó por un incómodo momento al ver que mientras que hacía la fila para asistir al encuentro deportivo, muchos de los presentes pasaron por alto estas normativas.

¿Qué mensaje dejó Salomón Bustamante al ser criticado? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Salomón compartió mediante el video que, a pesar de estos inconvenientes, tuvo la oportunidad de disfrutar el partido y el pase directo de la Selección Colombia al clasificar al mundial 2026 tras el triunfo con Bolivia, ganándole 3-0.