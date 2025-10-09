Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso hizo reír a fans tras la queja de su esposa por "ponerla a madrugar con música"

Luis Alfonso compartió un momento familiar que se volvió viral: su esposa se quejó de la música a todo volumen y él respondió con humor.

Luis Alfonso
Luis Alfonso habló de su historia de vida | Foto del Canal RCN.

Luis Alfonso es uno de los artistas más reconocidos de la música popular en Colombia, y volvió a ser tema de conversación en redes sociales gracias a un momento gracioso que compartió en su cuenta de Instagram.

Pues el cantante publicó una historia en la que, entre risas, su esposa Luisa Fernanda se quejaba porque él puso música a todo volumen a las cinco de la mañana sin dejarla dormir.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a la historia de Luis Alfonso?

El cantante, lejos de molestarse, aprovechó la situación para bromear y responder a las quejas entre carcajadas, una escena que se viralizó rápidamente y generó simpatía entre los fanáticos, quienes resaltaron la naturalidad de la pareja.

 

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios destacaron la complicidad que se percibe en la relación de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín, algunos incluso aseguraron que verlos en situaciones tan cotidianas los hace sentir más cercanos a ellos, mientras que otros elogiaron el sentido del humor de la pareja.

¿Quién es la esposa de Luis Alfonso?

Aunque muchos la conocen como la pareja del “Señorazo”, Luisa Fernanda Pulgarín tiene una historia personal que ha generado admiración, durante varios años hizo parte del Ejército Nacional y se desempeñó como investigadora judicial.

El cantante regional colombiano acompañó a su hija en un paseo a caballo que se robó los aplausos.
La publicación de Luis Alfonso alcanzó miles de reacciones en pocas horas, destacando su rol como esposo. Foto Canal RCN

Luis Alfonso ha contado que la conoció en una ferie equina en Medellín y que, aunque le gustaba desde el principio, sentía un poco de temor de acercarse y con el tiempo iniciaron una relación sólida que ya supera los diez años de compromiso.

“Siempre me dio miedo que me fuera a pegar un cachazo”, bromeó alguna vez el cantante, recordando sus primeros encuentros.

¿Qué planes tienen como pareja Luisa Alfonso y Luisa Fernanda?

La pareja conforma una familia estable y con proyectos claros, el cantante ya tiene tres hijos y ha manifestado públicamente que no desean ampliar la familia, por esta razón ambos tomaron la decisión de operarse y descartar futuros embarazos.

Luis Alfonso: canción favorita del álbum ‘Contentoso’
Según él, esto les permite disfrutar con tranquilidad de la vida que han construido, mientras por su parte sigue fortaleciéndose como una de las voces más queridas del género popular, celebrando sus éxitos musicales y la forma tan genuina en la que comparte su día a día en familia.

