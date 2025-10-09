Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W se pronunció sobre polémica de Isabella Ladera y Beéle: "No seamos ignorantes"

La influenciadora Luisa Fernanda W opinó sobre la controversia de Isabella Ladera y Beéle y dejó reflexión a sus seguidores.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W se refirió a polémica de Beéle e Isabella Ladera
Luisa Fernanda W habló tras polémica de Isabella Ladera y Beéle . (AFP: Sergi Alexander)

La creadora de contenido Luisa Fernanda W se pronunció sobre la polémica de Isabella Ladera y Beéle que es protagonista por estos días.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre polémica de Beéle e Isabella Ladera?

La creadora de contenido antioqueña no dejó pasar por desapercibido la controversia que ha generado el video filtrado de Beéle e Isabella Ladera.

Ante esto quiso dar su punto de vista, dejando claro que no estaba de acuerdo con dejarse grabar en momentos privados con su pareja por más confianza y tiempo que llevaran.

Mujeres nunca se graben teniendo relaci*nes por más confianza que le tengan a su pareja, no lo hagan.

Luisa Fernanda W aseguró que en lo que lleva de su vida no ha permitido esto en sus relaciones porque más allá de desconfiar de su pareja, siente que ese contenido puede caer en manos equivocadas.

La confianza se acaba, las relaciones terminan y así la relación no acabe los videos quedan y a veces esos videos los filtran personas indebidas, eso queda por ahí en la nube.

Sale a la luz audio de Isabella Ladera antes del video con Beéle.
Luisa Fernanda W habló sobre polémica de Isabella Ladera y Beéle. (AFP: Sergi Alexander)

¿Cuál fue el consejo de Luisa Fernanda W a sus seguidores tras video de Isabella Ladera y Beéle?

Luisa Fernanda W en su video puso de ejemplo el video que se le viralizó a Kim Kardashian años atrás y que supuestamente catapultó su nombre a la fama.

La antioqueña aseguró que llegar a pensar que difundir un video privado con la pareja podría servir para ser viral y ganar números en redes era algo de 'ignorantes'.

Incluso como le pasó a Kim Kardashian eso podría ayudarles, no seamos ignorantes, la realidad es completamente distinta.

Luisa Fernanda W aseguró que desde su punto de vista cuando estos videos salen a la luz, las mujeres son más señaladas y juzgadas por la sociedad.

Cuando esos videos se filtran la sociedad juzga más duro a nosotras las mujeres.

¿Qué se sabe del caso de Isabella Ladera y Beéle?

El caso de Isabella Ladera y Beéle ha generado gran revuelo en redes sociales y más por las declaraciones de ambos al respecto.

El equipo legal de ambos reveló que ya inició los respectivos procesos legales para llegar con el responsable de la filtración del video, ya que ambos se han visto al parecer afectados por este tema.

No obstante, también esto ha dado debate a cómo protegerse en redes y en pareja para evitar que este tipo de contenido se filtré o salga a la luz.

