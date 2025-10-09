Yana Karpova destapó la verdad sobre su relación con Melissa Gate, esto dijo

En medio de una entrevista que Yana Karpova concedió a Buen día Colombia, la joven rompió el silencio y reveló cómo es su relación actual con Melissa Gate, con quien logró consolidar una gran amistad meses atrás.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Cuál es la relación de Yana Karpova con Melissa Gate? Esto dijo la rusa

En conversación en el matutino del Canal RCN, Karpova fue interrogada sobre su relación actual con la exparticipante Melissa Gate, por lo que no dudó en aclarar si aún se hablan y con qué frecuencia lo hacen.

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

“Pues cuando nos vimos nos llevamos bien, pero la verdad no hablamos mucho”, aseguró la joven rusa, quien además se sinceró al decir que cree que solo fue una amistad de reality.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Yana Karpova lanzó pulla contra Isabella Ladera y Beéle tras polémico video

Por su parte, Marlon Solórzanointervino en la conversación para decir que las dos mujeres tienen vidas muy diferentes, pues mientras que Melissa está en Medellín, su novia se encuentra en Bogotá, sin embargo, dio a entender que, pese a la distancia, son amigas, pero no se hablan con frecuencia.

“La misma vida lo lleva a uno a tomar caminos diferentes”, comentó para dejar claro su punto de vista.

Yana Karpova habló sin filtros sobre su relación con Melissa. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Marlon Solórzano tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Ana Karina Soto, una de las conductoras del programa, no dejó pasar por alto la oportunidad para preguntarle a Marlon qué sucedió entre él y Gate luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, esto teniendo en cuenta que cuando entró en la dinámica de ‘Congelados’ le llevó unas flores.

Esto dijo Yana Karpova tras ser interrogada por Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

Ante la curiosidad de la presentadora, el también exparticipante aclaró que este gesto lo hizo para “apaciguar” las cosas con la antioqueña y dejarle claro que todo estaba bien entre los dos.

Solórzano añadió que, aunque en su momento intentó que sucediera algo más con Melissa, ambos se dieron cuenta que solo podían tener una amistad, por lo que más tarde se dio una nueva oportunidad en el amor con Karpova.

Finalmente, Marlon reveló que próximamente trabajará junto a Yana y Melissa en un nuevo programa de entretenimiento en el que los tres serán presentadores.