Cintia Cossio impacta con su figura tras solo una semana de dar a luz

Cintia Cossio ha acaparado la atención mediática tras mostrar su figura con solo una semana de dar a luz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Cintia Cossio
¿Cómo luce Cintia Cossio tras una semana de dar a luz? | Foto: Canal RCN

Cintia Cossio se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país tras la variedad de contenidos que ha compartido mediante sus redes sociales, en especial por el gran reconocimiento que ha tenido junto a su hermano Yeferson Cossio.

Además, la influenciadora se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir la noticia del nacimiento de su segundo hijo, Lucca, fruto de su relación con Jhoan López.

Así luce Cintia Cossio tras pocos días de dar a luz

Recientemente, Cintia Cossio compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, cómo luce su figura tras pocos días de dar a luz, pues expresó las siguientes palabras:

“Hace una semana que mi chiquitín vino a llena mi vida y la de mi familia de muchísima más felicidad”, añadió en la descripción de la fotografía Cintia.

Cintia Cossio
¿Cómo luce Cintia Cossio tras dar a luz? | Foto: Canal RCN

Sin duda, estas palabras pusieron en evidencia que Cintia ha tenido una gran disciplina consigo misma, pues les ha demostrado a sus seguidores que le gusta tener un estilo de vida saludable para mantener un buen estado físico.

¿Cómo reveló Cintia Cossio que dio luz hace pocas semanas?

Recordemos que hace pocos días, Cintia Cossio compartió a través de sus redes sociales un emotivo video en el que expresó con orgullo todo lo que sintió durante su trabajo de parto. Así también, expresó unas especiales palabras en la que tuvo la oportunidad de ser acompañada por sus familiares y expertos médicos:

Cintia Cossio
¿Cómo anunció Cintia Cossio que se convirtió en madre por segunda vez? | Foto: Canal RCN

“Cuando creí que ya era una persona feliz y completa, llega el señor Lorenzo a mostrarme que realmente no estaba tan completa y que el corazón se puede ensancharse con muchísimo más amor y felicidad”, añadió Cintia.

Desde luego, varios internautas se han sorprendido con esta especial noticia y han resaltado la especial relación que hay entre Cintia y Jhoan López, pues se siente sumamente orgullosa de vivir esta importante etapa en su vida.

Por su parte, Yeferson Cossio también demostró su gran felicidad tras el nacimiento de su segundo sobrino, pues demostró la gran felicidad que sintió tras acompañar a su hermana en uno de los momentos más importantes de su vida.

 

