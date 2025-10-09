Amazonas reveló el verdadero trato que recibió de los jurados de Miss Universe Colombia, el reality

Todavía es el momento en el que la renuncia de Rebeca Castillo en Miss Universe Colombia, el reality, llama el interés. En el tercer capítulo, la joven de 19 años, quien representaba al departamento de Amazonas, desistió a la competencia.

Artículos relacionados Karina García Karina García vivió un descuido en vivo de TikTok y por pena decidió terminar la transmisión

¿Por qué Amazonas renunció a Miss Universe Colombia, el reality?

De acuerdo con Rebeca Castillo, descubrió que el reality no es para cualquiera, ya que aseguró que no se encontraba del todo preparada para ganarse la corona de Miss Universe Colombia.

Sin embargo, eso no es lo único debido a que la joven dio a conocer el verdadero trato que recibió por parte de los jurados del formato transmitido por el Canal RCN.

Rebeca Castillo, Miss Amazonas | Foto del Canal RCN.

¿Cómo fue el trato del jurado de Miss Universe Colombia, el reality, hacia Rebeca Castillo?

En una entrevista tras renunciar, la ahora excandidata de Amazonas se sinceró respecto a cómo se sintió con los jurados: el diseñador de modas Hernán Zajar y las exreinas de belleza Andrea Tovar y Valerie Domínguez.

Al ser un reality, son varias las especulaciones de lo que se puede vivir tras las pantallas de TV y que de pronto no se comparta en los capítulos, de modo que Castillo no guardó silencio.

Artículos relacionados Selección Colombia Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Venezuela

A diferencia de lo que algunos pensaron, la exparticipante de Miss Universe Colombia, el reality, confesó que el trato del jurado fue bueno, especialmente de Hernán Zajar.

"El jurado ha sido un amor conmigo y me siento muy feliz del cariño que me dieron a mí y como me recibieron. Me da mucha motivación Hernán, sus palabras me motivaron mucho para seguir adelante y mejorar", reveló Rebeca Castillo.

Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez | Foto del Canal RCN.

¿Qué se viene para Amazonas tras renunciar a Miss Universe Colombia, el reality?

Por otro lado, la joven señaló las expectativas que tiene tras darse a conocer ante Colombia a través del Canal RCN. Entre sus planes figura el de prepararse durante cuatro años seguidos para volver a ser parte de Miss Universe Colombia, es decir, en el año 2029.

"Me voy a dedicar a cuidar mi cuerpo, para tener una mejor figura, voy a estudiar mi carrera de politóloga y ciencias políticas, voy a buscar la manera de poder terminarla, para que cuando vuelva tenga una buena oratoria, cuerpo, pasarela, pero sobre todo una buena actitud. Prometo que en 2029 voy a volver con toda", agregó.

Los capítulos completos de Miss Universe Colombia, el reality, en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.