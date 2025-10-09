Melissa Gate sorprende al asegurar que tendrá colaboración con Karol G

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, sorprendió a sus seguidores recientemente al revelar sus planes en la música.

¿Melissa Gate lanzará colaboración musical con Karol G?

La creadora de contenido desde su salida de La casa de los famosos Colombia se ha dejado ver enfocada en su carrera musical.

Precisamente, Melissa ha dividido opiniones con lo que ha mostrado con esta faceta, ya que en algunas presentaciones en vivo no le fue tan bien.

Sin embargo, la antioqueña ha sido directa al asegurar que se sigue preparando con expertos para pulir varias cosas en su voz y estilo. Además, presumió su último lanzamiento.

Ustedes saben que yo estoy incursionando en el mundo de la música, tengo una canción que se llama "Reales", le le ha ido muy bien.

Así como va mejorando en todos los aspectos, también sus expectativas y sueños van creciendo, así lo demostró en una reciente entrevista en donde habló de la posibilidad de hacer una colaboración con Karol G.

Melissa Gate habló de su colaboración con Karol G. /AFP: Amy Sussman

¿Qué dijo Melissa Gate sobre una colaboración con Karol G?

Melissa Gate en una entrevista con "Cállate los ojos" habló sobre sus planes en la música en donde salió a flote el nombre de Karol G, con quien la influenciadora sueña una colaboración.

No nos encontramos porque ella anda de gira, apenas llegue a Medellín estoy pendiente para ir a buscarla.

La antioqueña aseguró que ya se puso en contacto con Karol G y su equipo, pero hasta el momento no se ha podido conocer de frente con ella para contarle sobre sus ideas y proyectos.

¿Con qué otros artistas planea Melissa Gate colaboraciones musicales?

Melissa Gate fue directa al asegurar que tras su paso por La casa de los famosos Colombia se le han abierto puertas que nunca imaginó y que gracias al apoyo de sus seguidores ha podido lograr también cosas importantes en su vida.

Estoy intentando y pues las cosas se están dando y el camino se va abriendo. Siempre he sido muy fan de ella y gracias a la exposición de La casa de los famosos y mi fandom se encargó de hacer ese junte y que las dos nos conociéramos.

Melissa Gate fue sincera al asegurar que tiene en mente otras colaboraciones musicales con grandes artistas en la música y se animó a revelar algunos de los nombres de los mismos.