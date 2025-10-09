Le lanzaron botella a Richard Ríos en partido contra Venezuela: así reaccionó

El partido entre la Selección Colombia y Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial estuvo cargado de tensión tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de esos momentos fue el ataque que sufrió el jugador Richard Ríos.

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

¿Cómo fue el ataque que sufrió Richard Ríos en partido Venezuela vs. Colombia?

Uno de los momentos más comentados lo protagonizó Richard Ríos, quien fue sorprendido por el lanzamiento de una botella desde la tribuna.

El volante colombiano se encontraba de espaldas cerca de la línea de banda celebrando uno de los goles del equipo cuando fue sorprendido por un objeto.

Richard Ríos tras sentir el g*lpe se percató que le habían lanzado una botella con agua desde la tribuna, algo que generó preocupación entre algunos de sus compañeros y cuerpo técnico.

Richard Ríos fue sorprendido con botella en partido de Venezuela vs. Colombia. | Foto AFP/ Chris Coduto

Artículos relacionados Talento nacional Isander Pérez reveló cómo afronta con su hija la polémica de Isabella Ladera y Beéle

¿Cómo reaccionó Richard Ríos al recibir botellazo desde la tribuna en Venezuela vs. Colombia?

Para sorpresa de muchos, Richard Ríos lejos de dejarse provocar, el jugador reaccionó con serenidad y tomó la botella del suelo y le dio un sorbo al agua, la cual posteriormente arrojó al suelo.

El jugador siguió el partido con total normalidad y no cayó en las provocaciones de la hinchada local, quien se mostró molesta con los jugadores colombianos tras la seguidilla de goles en contra.

La acción no pasó desapercibida. En redes sociales, varios hinchas criticaron el comportamiento de algunos aficionados en el estadio, mientras que otros resaltaron la madurez del futbolista para manejar la situación en un momento de alta tensión.

Artículos relacionados James Rodríguez James Rodríguez se pronunció tras partido contra Venezuela, ¿se despidió de la 'Tricolor'?

¿Qué pasó entre Richard Ríos y James Rodríguez en la Selección Colombia?

Durante el partido entre Colombia vs. Bolivia hubo un supuesto cruce de palabras entre Richard Ríos y James Rodríguez, esto porque al parecer Richard se salió antes de la cancha.

Sin embargo, Richard Ríos habló sobre este supuesto malentendido con el capitán de la Selección Colombia y aseguró que no había ningún problema entre ellos y que para él era un privilegio jugar junto a sus ídolos como James y Juan Fernando Quintero.