Isander Pérez reveló cómo afronta con su hija la polémica de Isabella Ladera y Beéle

Isander Pérez explicó cómo protege a su hija frente a la polémica de Isabella Ladera y Beéle tras filtración de video.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isander Pérez habló sobre polémica de Isabella Ladera y Beéle
Isander Pérez habló sobre la relación con su hija. (Fotos Canal RCN y AFP: Sergi Alexander)

Los nombres de Isabella Ladera y Beéle no han parado de ser tendencia desde el pasado 8 de septiembre cuando salió a la luz un video privado de ambos.

¿Qué dijo Isander Pérez sobre cómo ha manejado con su hija la polémica de Isabella Ladera y Beéle?

El tema de Isabella Ladera y Beéle ha provocado múltiples reacciones en redes sociales en donde personas cercanas a ambos se han pronunciado u opinado.

Una de las reacciones más esperadas por las personas era la de Isander Pérez, la expareja de Isabella Ladera y papá de su hija Mía Antonella.

El influenciador puertorriqueño se había mantenido al margen de esta polémica que involucra a su expareja y solo había reposteado una curiosa imagen en sus redes.

Sin embargo, en las últimas horas, Isander Pérez habló de cómo maneja con su hija temas externos que pueden afectarlos como por ejemplo la polémica que ahora viven con el tema del video con Beéle.

Isander Pérez reaccionó a polémica de Isabella Ladera y Beéle
Isander Pérez se refirió a la polémica de Isabella Ladera y Beéle. (Fotos Canal RCN y AFP: Giorgo Viera)

¿La hija de Isabella Ladera sabe de su video polémico con Beéle?

Isander Pérez compartió un video en sus historias de Instagram en la mañana del 10 de septiembre en el que contó una curiosa historia que vivió la noche anterior con su hija.

El influenciador reveló que había salido a comer con su hija y un señor en la calle los había parado para preguntarle cómo hacía para estar bien con ella y verse feliz en este momento en el que había una polémica cercana a sus vidas con Isabella Ladera y Beéle.

Isander aseguró que había respondido a este tema con una metáfora sobre cómo afrontar las pruebas que les ponía la vida a ellos y personas a su alrededor.

Si tu le pides cosas grandes a la vida, te va a poner pruebas y cosas en el camino para que tengas que pasar por eso.


El influenciador con sus palabras dejó entrever que su hija es ajena a lo que viene pasando con su mamá y que él prefiere siempre protegerla de temas externos.

¿Isander Pérez lanzó indirecta a Isabella Ladera en medio de su polémica con Beéle?

En sus declaraciones el influenciador puertorriqueño dejó una especie de reflexión en el que aseguró que también para evitar cosas desafortunadas en la vida se tenía que cuidar el círculo de cada persona.

Es tu círculo, de quién tu te rodeas, con quién pasas más tiempo.

Como era de esperarse, estas palabras de Isander Pérez ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento y muchos han asociado esto como una indirecta a su expareja.

Cuida tu círculo, energía y gente.

