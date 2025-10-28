Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, rumbo a Miss Universo 2025: fecha y detalles de su despedida

Vanessa Pulgarín viajará a Tailandia para representar a Colombia en Miss Universo 2025; aquí todos los detalles de su despedida.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, revela la fecha, lugar y hora de su despedida rumbo a Miss Universo 2025. (Foto: Canal RCN)

Ya se confirmó la fecha, lugar y hora de la despedida de Vanessa Pulgarín, actual Miss Universe Colombia, quien viajará a Tailandia para representar al país en Miss Universo 2025.

¿Cuándo viajará Vanessa Pulgarín a Tailandia para representar a Colombia en Miss Universo 2025?

Como es tradición cada año, las representantes de Colombia que viajan a Miss Universo reciben una emotiva despedida.

Entre comparsas musicales, seguidores y momentos de alegría, las reinas llegan al aeropuerto para compartir con sus fans y realizar un breve desfile antes de partir.

Vanessa Pulgarín revela la fecha, lugar y hora de su despedida rumbo a Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín la noche de su coronación como Miss Universe Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

Por ello, en esta ocasión, Vanessa Pulgarín, coronada el pasado 28 de septiembre como Miss Universe Colombia en el formato tipo reality del Canal RCN, realizará su despedida el próximo jueves 30 de octubre en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

A través de su cuenta de Instagram, la reina antioqueña confirmó que su llegada al aeropuerto será al mediodía y con un emotivo mensaje invitó a todos sus fans a que la acompañarán en este camino que emprende con el fin de buscar la tercera corona para el país.

Los quiero conmigo en cada aplauso, en cada sonrisa y en cada paso que dé en el Universo. Nos vemos este jueves en El Dorado y desde ahí, a brillar por Colombia", escribió.

¿Cómo se ha preparado Vanessa Pulgarín para Miss Universo 2025?

Por medio de sus redes sociales, la reina ha demostrado una disciplina inigualable en cuanto a su preparación física para deslumbrar en el concurso internacional, realizando diversos ejercicios como pádel, running, pesas y pilates.

A su vez, ha mostrado a sus más de 500 mil seguidores el proceso que ha seguido para mantener su figura, destacando su dieta balanceada y los hábitos saludables que ha adoptado en su preparación rumbo a Miss Universo 2025.

Vanessa Pulgarín revela la fecha, lugar y hora de su despedida rumbo a Miss Universo 2025
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, ha revelado cómo ha sido su preparación para Miss Universo 2025. (Foto: Canal RCN)

¿Cuántas coronas ha logrado Colombia en Miss Universo?

Colombia ha logrado dos coronas en la historia de Miss Universo. La primera fue obtenida por Luz Marina Zuluaga en 1958, convirtiéndose en la primera colombiana en alcanzar este reconocimiento mundial.

Décadas después, en 2014, Paulina Vega Dieppa trajo nuevamente la gloria al país al coronarse Miss Universo en Miami.

Ahora, Vanessa Pulgarín, actual Miss Universe Colombia 2025, busca conseguir la tercera corona para el país en el certamen que se llevará a cabo en Tailandia, reafirmando el legado de belleza y preparación que caracteriza a las representantes colombianas.

